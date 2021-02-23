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Спешите видеть: в Одессе погибает старинная усадьба семьи Тауэр (фото, видео)

Спешите видеть: в Одессе погибает старинная усадьба семьи Тауэр (фото, видео)

Обсерваторный переулок, 7… На покосившихся старых воротах – новехонький замок на цепи. По обе стороны старинных ворот в столь же старинной ограде – сохранившиеся от давних времен колесоотбойники. В глубине двора просматривается старинный особняк, точнее – усадьба. И она может вот-вот рухнуть.

Сегодняшний день усадьбы

Пробраться к особняку можно, но сложно: справа от ворот есть лазейка, через которую, увязая в грязи, я и добралась до нашего очередного архитектурного достояния – полуживого, ветхого, почти уничтоженного. Обошла его с разных сторон, полюбовалась тем, что от него, несчастного, осталось.

особняк Тауэр

особняк Тауэр ворота

особняк Тауэр калитка

особняк Тауэр, фасад

Это особняк семьи купца Тауэра, и внимание на его состояние и его дальнейшую судьбу обратил архитектор-реставратор Анатолий Изотов. Позже одесский историк Сергей Котелко познакомил нас с этим творением изнутри, сняв о нем небольшой фильм из серии «Уходящая Одесса».

Сергей Котелко делает тот же акцент: «Еще один из особняков в самом центре города, который тихо готовят под уничтожение. Но он все еще хранит черты своего былого величия».

В общем – спешите увидеть: вполне вероятно, что в скором времени от этого архитектурного памятника вообще ничего не останется.

– До сих пор под впечатлением от посещения особняка Тауэр в Обсерваторном переулке, 7 в Одессе. По сути – шедевр. По состоянию – плачевно, но исправимо… Уже сегодня тут в интерьерах стоят лопаты, новенькие пилы, следы пожара, дожди заливают помещения (крыша дырявая), страдает живопись. Ворота полуразрушенные. Заходи – уничтожай, – сообщает по этому поводу Анатолий Изотов.

особняк Тауэр, двери

особняк Тауэр, окна

особняк Тауэр, следы пожара

особняк Тауэр, стена

Будем прощаться?

Анатолий сообщает вот еще о чем: здание – памятник архитектуры местного значения. Сейчас его продают вместе с территорией за один миллион шестьсот тысяч долларов под застройку. Вывод: при таком подходе стоять ему лишь до конца текущего года.

Теперь – о самом особняке. Участок на нынешнем Обсерваторном переулке, 7 под будущее строительство, был приобретен семьей Тауэр в 1901 году. Причем, при строительстве это было домовладение под номером 9, с 1902 года – под №15, уже позже – под №7. Судя по всему, семья Тауэр проживала по данному адресу вплоть до 1917 года.

Мезонин (второй этаж), который возвышается над особняком, был надстроен уже в советские времена. Впрочем, как уточняет Анатолий Изотов, из новоделов – «не только второй этаж, но и пристройка с главного входа, которая стоит на бывшей террасе, ввиду чего архитектура бывшей открытой террасы и исторический главный фасад скрыты за пристройкой».

особняк Тауэр, карниз

особняк Тауэр, вид издали

особняк Тауэр, старинные двери

особняк Тауэр в Одессе

– Нашлись бы меценаты, готовые выкупить здание. Реставраторы подключились бы к сохранению. Вместе приспособили бы под Центр архитектурной реставрации. И была бы в Одессе и подготовка специалистов (не из Генуи привозили бы, а своих в городе готовили). А в итоге спасли бы здание, подарив ему вторую жизнь… Да откуда меценатам таким взяться? Вот и думаем: память города вообще кому-то нужна на деле, а не на словах? – подводит черту на день сегодняшний Анатолий Изотов.

особняк Тауэр, старые двери

особняк Тауэр, аварийный дом

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Фото автора, видео Сергея Котелко

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