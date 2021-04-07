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Кинотеатр «Одесса»: от Офицерского собрания до падающих камней (фото)

Кинотеатр «Одесса»: от Офицерского собрания до падающих камней (фото)

Официальный адрес этого здания – улица Спиридоновская, 1/3, оно угловое, выходит на площадь Веры Холодной и не только на нее. Это бывший кинотеатр «Одесса», а до того – здание Экономического общества офицеров.

От постройки до военной разрухи

У него уже давно все в прошлом. Хотя из городских заброшек внешне памятник архитектуры сохранил «вполне приличный вид». Но это только кажется. Давно пустующее здание напомнило о себе: на днях с его фасада обрушились камни и повредили припаркованные машины.

Машины, как мы отметили, продолжают здесь парковаться, здание – разрушаться. И можно только представить, чем оно попытается напомнить о себе в ближайшее время.

Кинотеатр «Одесса», сегодня

Да, на нем все еще значится, что перед нами – кинотеатр «Одесса», хотя таковым оно давно не является, пребывая в затяжном запустении. Пройдемся по страницам его истории.

Его архитектором является Тимофей Янчис. Строилось оно в 1904-1909 годах как Дом Экономического общества и гарнизонного собрания офицеров Одесского военного округа.

Кинотеатр «Одесса» на старых фото

Здание офицерского собрания

Кинотеатр «Одесса», старые фото

Здание Экономического общества офицеров Одесского военного округа

Интернет-издание «Старая Одесса в фото» сообщает, что здесь был даже свой кинотеатр «Арс» (армейский синематограф), библиотека с читальным залом, гимнастический зал, фехтовальный зал, тир, столовая, буфет; можно было купить оружие и пошить военную одежду.

После революции в здании размещался Центральный Показательный клуб и Гарнизонный театр 51-й дивизии, затем – Одесский дом культуры Красной Армии и Флота и Войсковой исторический музей имени Фрунзе, позднее – Центральный Дом Советской Армии имени Фрунзе.

Во время Второй мировой войны здание было частично разрушено.

Колба с сердцем Котовского

Доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой прикладной лингвистики Одесского национального университета имени Мечникова Наталья Кондратенко рассказала любопытную историю, связанную с этим зданием.

Это было во времена, когда здесь располагался Войсковой исторический музей. Именно в нем посетители могли «полюбоваться»… сердцем Григория Котовского. После смерти он был забальзамирован, его мавзолей, как известно, обустроили в Подольске. А вот сердце поместили в колбу, которая и находилась в музее вплоть до румынской оккупации. Позже это сердце было передано в Музей одесского мединститута.

Шесть кинозалов!

Как подсказывает ресурс «Домофото», мы видим это здание измененным: в 1958-1962 годах его восстанавливали и реконструировали для многозального кинотеатра «Одесса» архитекторы П. Глазунова и Л. Краковская.

Кинотеатр «Одесса», ранее

Середина 1960-х годов

Залы в кинотеатре имели свои «имена»: Зеленый, Историко-революционного фильма (потом – Стереозал), Большой, Красный, Голубой. Был еще один зал в глубине двора – просмотровый, управления Кинофикации…

Кинотеатр «Одесса», 70-е гг.

Начало 1970-х годов

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Здание экономического общества офицеров Одесского округа и гарнизонное собрание».

Его сегодняшний день

В самом начале 21-го века киношная история памятника «заглохла», начался период его запустения. В 2010 году мелькал перед одесситами проект реконструкции здания кинотеатра под гостиницу. Предполагалась и надстройка над ним – в виде стеклянного куба. Горожане, помнится, повозмущались («будет очередная «стекляшка») по этому поводу. Но с места ничего не сдвинулось, а потом затихла и эта тема. Уже не один год на здании висит плакат, что оно выставлено на продажу.

Сейчас наш памятник архитектуры покрыт многочисленными трещинами, выбитыми стеклами, расписан граффити. А недавний «камнепад» – напоминание о том, что дело не только во «внешних признаках» его запустения: ситуация становится угрожающей.

Кинотеатр «Одесса», фронтон
Кинотеатр «Одесса», верх
Кинотеатр «Одесса», фронтон2
Кинотеатр «Одесса», лепнина
Кинотеатр «Одесса», балкон
Кинотеатр «Одесса», колонна
Кинотеатр «Одесса», балкон2
Кинотеатр «Одесса», крыша
Кинотеатр «Одесса», крыша2
Кинотеатр «Одесса», дерево

Фото здания сегодня – автора, фото в прошлые времена – ресурс «Старая Одесса в фото»

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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