Кинотеатр «Одесса»: от Офицерского собрания до падающих камней (фото)

Официальный адрес этого здания – улица Спиридоновская, 1/3, оно угловое, выходит на площадь Веры Холодной и не только на нее. Это бывший кинотеатр «Одесса», а до того – здание Экономического общества офицеров.

От постройки до военной разрухи

У него уже давно все в прошлом. Хотя из городских заброшек внешне памятник архитектуры сохранил «вполне приличный вид». Но это только кажется. Давно пустующее здание напомнило о себе: на днях с его фасада обрушились камни и повредили припаркованные машины.

Машины, как мы отметили, продолжают здесь парковаться, здание – разрушаться. И можно только представить, чем оно попытается напомнить о себе в ближайшее время.

Да, на нем все еще значится, что перед нами – кинотеатр «Одесса», хотя таковым оно давно не является, пребывая в затяжном запустении. Пройдемся по страницам его истории.

Его архитектором является Тимофей Янчис. Строилось оно в 1904-1909 годах как Дом Экономического общества и гарнизонного собрания офицеров Одесского военного округа.

Интернет-издание «Старая Одесса в фото» сообщает, что здесь был даже свой кинотеатр «Арс» (армейский синематограф), библиотека с читальным залом, гимнастический зал, фехтовальный зал, тир, столовая, буфет; можно было купить оружие и пошить военную одежду.

После революции в здании размещался Центральный Показательный клуб и Гарнизонный театр 51-й дивизии, затем – Одесский дом культуры Красной Армии и Флота и Войсковой исторический музей имени Фрунзе, позднее – Центральный Дом Советской Армии имени Фрунзе.

Во время Второй мировой войны здание было частично разрушено.

Колба с сердцем Котовского

Доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой прикладной лингвистики Одесского национального университета имени Мечникова Наталья Кондратенко рассказала любопытную историю, связанную с этим зданием.

Это было во времена, когда здесь располагался Войсковой исторический музей. Именно в нем посетители могли «полюбоваться»… сердцем Григория Котовского. После смерти он был забальзамирован, его мавзолей, как известно, обустроили в Подольске. А вот сердце поместили в колбу, которая и находилась в музее вплоть до румынской оккупации. Позже это сердце было передано в Музей одесского мединститута.

Шесть кинозалов!

Как подсказывает ресурс «Домофото», мы видим это здание измененным: в 1958-1962 годах его восстанавливали и реконструировали для многозального кинотеатра «Одесса» архитекторы П. Глазунова и Л. Краковская.

Залы в кинотеатре имели свои «имена»: Зеленый, Историко-революционного фильма (потом – Стереозал), Большой, Красный, Голубой. Был еще один зал в глубине двора – просмотровый, управления Кинофикации…

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Здание экономического общества офицеров Одесского округа и гарнизонное собрание».

Его сегодняшний день

В самом начале 21-го века киношная история памятника «заглохла», начался период его запустения. В 2010 году мелькал перед одесситами проект реконструкции здания кинотеатра под гостиницу. Предполагалась и надстройка над ним – в виде стеклянного куба. Горожане, помнится, повозмущались («будет очередная «стекляшка») по этому поводу. Но с места ничего не сдвинулось, а потом затихла и эта тема. Уже не один год на здании висит плакат, что оно выставлено на продажу.

Сейчас наш памятник архитектуры покрыт многочисленными трещинами, выбитыми стеклами, расписан граффити. А недавний «камнепад» – напоминание о том, что дело не только во «внешних признаках» его запустения: ситуация становится угрожающей.

Фото здания сегодня – автора, фото в прошлые времена – ресурс «Старая Одесса в фото»