В центре Одессы вырос нахалстрой, который демонтируют

Об этом сообщил Александр Авдеев, начальник управления Государственного архитектурно строительного контроля Одесского горсовета.

По его словам, строительство дополнительного этажа начали на месте жилого дома и квартиры, принадлежащих двум физическим лицам.

Еще в сентябре 2018 года владельцы данных помещений зарегистрировали сообщение о начале строительных работ. Однако в управлении ГАСК обнаружили нарушения в строительстве и остановили его.

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Но запрет на продолжение работ владельца одного из помещений не остановил, и уже во время войны он решил достроить еще один этаж.

Как сообщил Авдеев, по инициативе ГАСК было проведено обследование нахалстроя, во время которого установили факт реконструкции жилого дома, расположенного на внутридворовой территории с устройством третьего этажа.

В настоящее время строительные работы остановлены и принимаются меры по демонтажу третьего этажа.