Забудовник незаконно зніс одеський дворик і частину старовинної будівлі

Про це повідомив начальник управління в Управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Одеської міськради Олександр Авдєєв.

За результатами комісійного обстеження встановлено, що у внутрішньому дворі демонтовано два внутрішньодворових триповерхових флігелі, на місці яких почалося будівництво нових. Ба більше, було збільшено площу забудови, тож замовник зайняв земельну ділянку міста. І все це в межах комплексної охоронної зони історичної забудови центру міста, внесеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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За словами Олексанра Авдєєва, дозволів ні на будівництво, ні на земельну ділянку за цією адресою мерія не видавала.

На місце незаконного будівництва було викликано наряд поліції і складено відповідний протокол. Будівельні роботи наразі зупинено.

Крім того, в Одеську обласну та Приморську окружну прокуратуру направлено листи про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі було демонтовано незаконну конструкцію, яка з’явилася біля знаменитого «будинку з однією стіною» у Воронцовському провулку, 6-А. Це рішення стало наслідком тривалої боротьби з незаконним будівництвом, яке викликало обурення серед місцевих жителів і громадських активістів.