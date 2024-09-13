Италия профинансирует реставрацию пяти исторических памятников в Одессе

На форуме Odesa Revival Economic Forum руководитель итальянского агентства по развитию AICS Пьетро Пиппи заявил, что Италия направит средства на ремонт пяти важных объектов. Четыре из них находятся на балансе области, а один принадлежит городу. Все работы будут выполнять украинские предприятия, что подчеркивает важность привлечения местных специалистов для реставрации культурного наследия.

Среди памятников, которые будут восстановлены, есть Одесская филармония, музеи Западного и Восточного искусства, Литературный и Художественный музеи, а также дом Зонтага на Приморском бульваре. В доме Зонтага планируют создать центр управления культурным наследием, который станет важным образовательным и рабочим пространством. Начало реализации проекта запланировано на следующий год.