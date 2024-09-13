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Италия профинансирует реставрацию пяти исторических памятников в Одессе

Италия профинансирует реставрацию пяти исторических памятников в Одессе

Италия окажет финансовую поддержку для восстановления пяти значимых архитектурных памятников в историческом центре Одессы. Восстановительные работы будут выполнять украинские специалисты. Одним из восстановленных объектов станет центр управления культурным наследием.

На форуме Odesa Revival Economic Forum руководитель итальянского агентства по развитию AICS Пьетро Пиппи заявил, что Италия направит средства на ремонт пяти важных объектов. Четыре из них находятся на балансе области, а один принадлежит городу. Все работы будут выполнять украинские предприятия, что подчеркивает важность привлечения местных специалистов для реставрации культурного наследия.

Среди памятников, которые будут восстановлены, есть Одесская филармония, музеи Западного и Восточного искусства, Литературный и Художественный музеи, а также дом Зонтага на Приморском бульваре. В доме Зонтага планируют создать центр управления культурным наследием, который станет важным образовательным и рабочим пространством. Начало реализации проекта запланировано на следующий год.

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