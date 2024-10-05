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Защищая Украину на Херсонщине, погибли воин-стрелок и солдат из Одесской области

Защищая Украину на Херсонщине, погибли воин-стрелок и солдат из Одесской области

Одесская область продолжает терять своих верных сыновей и защитников на российско-укринской войне. О невосполнимых утратах сообщили в Окнянском поселковом совете и в Белгород-Днестровской районной военной администрации. Оба защитника отдали свои жизни за Украину в Херсонской области.

Житель Окнянской громады Сергей Тислюк, военнослужащий стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты, был призван на военную службу по мобилизации 10 июня 2022 года. Он погиб при выполнении боевого задания 1 октября 2024 года в населенном пункте Антоновка на Херсонщине.

Сергей Тислюк, погибший воин

Сергей Тислюк

О дате и времени прощания с Защитником будет сообщено позже.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала: Защитник из Белгорода-Днестровского погиб в Курской области рф

А завтра, 6 октября 2024 года, жители села Алексеевка, Маразлиевской громады Белгород-Днестровского района проводят в последний путь своего земляка, военнослужащего ВСУ Олега Радукана. Его жизнь оборвалась 28 сентября 2024 года в районе населенного пункта Крупица Бориславского района Херсонской области. Герою навсегда останется 41 год.

«Его преданность, мужество и жертвенность заслуживают нашей безграничной благодарности. Он стал примером верности и самопожертвования, символом подлинного украинского патриотизма. Никогда не забудем и не простим!» – сообщили в Белгород-Днестровской РВА.

Погибший солдат из Одесской области

Олег Радукан

Напомним, 4 октября в Южном простились с погибшим Защитником, старшим сапером и матросом ВСУ Александром Лановенко.

А 29 сентября Березовская громада встретила «на щите» своего земляка Дмитрия Лирниченко, отдавшего свою жизнь в бою с российскими захватчиками в Донецкой области.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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