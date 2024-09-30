Новости Одессы и Одесской области

В Березовке простились с погибшим на фронте снайпером

В Березовке простились с погибшим на фронте снайпером

Березовская громада встретила «на щите» своего земляка Дмитрия Лирниченко, отдавшего свою жизнь в бою с российскими захватчиками в Донецкой области.

Об этом сообщает Березовский горсовет.

Стрелок-снайпер механизированной роты, солдат Дмитрий Лирниченко погиб 25 февраля 2024 года при выполнении боевого задания в зоне боевых действий в н. п. Орловка Донецкой области.

«Смелый, упорный, сильный и всегда преданный своему делу. Мужественный воин, который героически защищал родную Украину и каждого из нас… 7 месяцев родные и близкие ждали Дмитрия и верили, что он непременно приедет домой….. Но, к сожалению, наш земляк вернулся домой на щите… Теперь ему навсегда 37…», — рассказали в громаде.

Прощание с Героем прошло 29 сентября — «живым» коридором сотни жителей громады провожали погибшего в последний путь.

Похоронили защитника с воинскими почестями на Аллее Славы в Березовке. Безутешными остались родители, брат Александр, жена Ольга и сын Даниил.

Как сообщалось ранее, в Одессе в результате вражеского ракетного удара погиб 21-летний Дмитрий Шевченко — заместитель командира корабля Морской охраны ДПСУ «Николаев».

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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