Новости Одессы и Одесской области

В Южном проводят в последний путь погибшего на войне сапера

В Южном проводят в последний путь погибшего на войне сапера

Завтра, 4 октября 2024 года, жители города Южного Одесской области простятся со своим земляком, Защитником Украины Александром Михайловичем Лановенко.

Об этом сообщили в Южненском горсовете.

Старший сапер 1-го инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода в/ч А7395, старший матрос ВСУ Александр Лановенко погиб 30 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Ольговка Бериславского района Херсонской области.

4 октября объявлен в Южненской громаде Днем траура.

«В 10:00 почтим светлую память военнослужащего минутой молчания. Навеки в памяти, навсегда в строю!
Место и время прощания неизменны, но не публикуется во избежание потерь среди гражданского населения в результате обстрелов со стороны оккупационных войск российской федерации»,

– говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 24 сентября Южненская громада склонила головы перед погибшим героем Дмитрием Нефедовым, который принял свой последний бой в Донецкой области.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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