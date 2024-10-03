В Южном проводят в последний путь погибшего на войне сапера

Завтра, 4 октября 2024 года, жители города Южного Одесской области простятся со своим земляком, Защитником Украины Александром Михайловичем Лановенко.
Об этом сообщили в Южненском горсовете.
Старший сапер 1-го инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода в/ч А7395, старший матрос ВСУ Александр Лановенко погиб 30 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Ольговка Бериславского района Херсонской области.
4 октября объявлен в Южненской громаде Днем траура.
«В 10:00 почтим светлую память военнослужащего минутой молчания. Навеки в памяти, навсегда в строю!
Место и время прощания неизменны, но не публикуется во избежание потерь среди гражданского населения в результате обстрелов со стороны оккупационных войск российской федерации»,
– говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 24 сентября Южненская громада склонила головы перед погибшим героем Дмитрием Нефедовым, который принял свой последний бой в Донецкой области.