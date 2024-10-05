Захищаючи Україну на Херсонщині, загинули воїн-стрілець та солдат з Одеської області

Одеська область продовжує втрачати своїх вірних синів та захисників на російсько-українській війні. Про непоправні втрати повідомили в Окнянській селищній раді та у Білгород-Дністровській районній військовій адміністрації. Обидва захисники віддали своє життя за Україну в Херсонській області.
Жителя Окнянської громади Сергія Тислюка, військовослужбовця стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти, було призвано на військову службу за мобілізацією 10 червня 2022 року. Він загинув під час виконання бойового завдання 1 жовтня 2024 року у населеному пункті Антонівка на Херсонщині.
Про дату та час прощання із Захисником буде повідомлено пізніше.
Раніше «Одеське життя» повідомляло: Захисник з Білгорода-Дністровського загинув у Курській області рф
А завтра, 6 жовтня 2024 року, мешканці села Олексіївка, Маразліївської громади Білгород-Дністровського району проводять в останню путь свого земляка, військовослужбовця ЗСУ Олега Радукана. Його життя обірвалося 28 вересня 2024 року у районі населеного пункту Крупиця Бориславського району Херсонської області. Герою назавжди залишиться 41 рік.
«Його відданість, мужність і жертовність заслуговують на нашу безмежну подяку. Він став прикладом вірності та самопожертви, символом справжнього українського патріотизму. Ніколи не забудемо і не пробачимо!» – повідомили у Білгород-Дністровській РВА.
Нагадаємо, 4 жовтня в Южному попрощалися із загиблим Захисником, старшим сапером і матросом ЗСУ Олександром Лановенком.
А 29 вересня Березовська громада зустріла «на щиті» свого земляка Дмитра Лірниченка, який віддав своє життя у бою з російськими загарбниками на Донеччині.