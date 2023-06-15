Запрет на рыбалку снят: где можно рыбачить в Одесской области

Весенне-летний запрет на лов рыбы в связи с нерестом, сегодня, 15 июня, прекращает действовать. Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Сегодня, 15 июня, действие нерестового запрета прекращает действовать:

на р. Днестр с рукавом р. Турунчук и заплавных озерах,

в Кучурганском водохранилище,

в придунайских озерах (оз. Ялпуг – Кугурлуй, оз. Кагул, оз. Картал, оз. Катлабух, оз. Сафьян, оз. Китай и др.),

на оз. Сасык.

Также рыбу можно будет ловить в:

Стенцево-Жебрианских плавнях,

Хаджибейском лимане,

Тилигульском лимане,

Григорьевском (Малом Аджалыкском) лимане,

Дофиновском (Большом Аджалыкском) лимане,

Шаболатском (Будакском) лимане,

Сухом лимане,

Тузловских лиманах.

Как сообщают в рыбоохранном патруле, рыбакам-любителям разрешается пользоваться крючковыми, в том числе нахлыстовыми, донными, поплавочными удочками, жерлицами (кружками) и спиннингами всех видов с использованием искусственной или природной приманки.

Максимальное количество крючков составляет 7 единиц на одного рыбака. Суточная норма отлова составляет 3 кг + трофей. Трофеем считается любая рыба больше ее минимальных размеров.

Отметим, что на Днестровском лимане нерестовый запрет продолжается до 31 июля включительно.

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