В Одесской области поймали браконьера: незаконно ловил рыбу

В Одесской области задержали браконьера, нанесшего природе ущерб на 350 тысяч гривен незаконным выловом рыбы. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

210 бычков и 13 кефалей-остроносов незаконно выловил в Шаболатском лимане 37-летний житель Сергеевской поселковой громады Белгород-Днестровского района.

Правоохранители задержали браконьера, занимавшегося промыслом рыбы запрещенными средствами.

У него изъяли сетки и незаконный улов. Установлено, что своими действиями мужчина нанес экологии вред на 350 тысяч гривен.

По статье 249 Уголовного кодекса Украины браконьеру грозит штраф до 51 тыс. грн или до трех лет ограничения свободы.

Напомним, что в Одесской области запретили отлов креветок и мидий.

Фото: ГУНП в Одесской области