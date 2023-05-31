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В Одесской области запретили отлов креветок и мидий

В Одесской области запретили отлов креветок и мидий

С четверга, 1 июня 2023 года, в Одесской области вводят запрет на добычу мидии и креветки в бассейне Черного моря согласно «Правилам любительского и спортивного рыболовства». Об этом сообщает пресс-служба Одесского рыбоохранного патруля.

Запрет на добывание креветки действует с 1 июня по 31 июля, мидии – с 1 июня по 30 августа.

В период действия запрета условия любительской ловли мидии и креветки правилами не предусмотрены. Также согласно Правилам промыслового рыболовства в бассейне Черного моря с 1 июня по 31 июля запрещается промысловый отлов мидии Драгой Хижняка в Черном море.

С 1 июня по 31 июля запрещается отлов креветки в промышленных масштабах волокушами и ручными сачками в Черном море и внутренних водных объектах.

Причина этого запрета связана с их нерестом. «Горячая линия» патруля: (098) 798-47-93, (093) 411-00-33.

Напомним, недавно в Одессе и области запретили ловить бычков и другую рыбу.

Фото: Одесский рыбоохранный патруль

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Редакция ПРОФИЛЬ

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