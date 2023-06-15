Заборону на риболовлю знято: де можна рибалити на Одещині

Весняно-літня заборона на вилов риби у зв’язку з нерестом, сьогодні, 15 червня, припиняє діяти. Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.

Сьогодні, 15 червня, дія нерестової заборони припиняє діяти:

на р. Дністер з рукавом р. Турунчук та заплавних озерах,

у Кучурганському водосховищі,

у придунайських озерах (оз. Ялпуг – Кугурлуй, оз. Кагул, оз. Картал, оз. Катлабух, оз. Саф’ян, оз. Китай та ін.),

на оз. Сасик.

Також рибу можна буде ловити у:

Стенцівсько-Жебріянських плавнях,

Хаджибейському лимані,

Тилігульському лимані,

Григорівському (Малому Аджалицькому) лимані,

Дофінівському (Великому Аджалицькому) лимані,

Шаболатському (Будацькому) лимані,

Сухому лимані,

Тузловських лиманах.

Як повідомляють в рибоохоронному патрулі, рибалкам-любителям дозволяється користуватися гачковими, у тому числі нахлистовими, донними, поплавковими вудками, жерлицями (кружками) та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади.

Максимальна кількість гачків складає 7 одиниць на одного рибалку. Добова норма вилову становить 3 кг + трофей. Трофеєм вважається будь-яка риба більша за її мінімальні розміри.

Окремо зазначимо, що на Дністровському лимані нерестова заборона триває до 31 липня включно.

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