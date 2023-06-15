Заборону на риболовлю знято: де можна рибалити на Одещині

Весняно-літня заборона на вилов риби у зв’язку з нерестом, сьогодні, 15 червня, припиняє діяти. Про це повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі.
Сьогодні, 15 червня, дія нерестової заборони припиняє діяти:
- на р. Дністер з рукавом р. Турунчук та заплавних озерах,
- у Кучурганському водосховищі,
- у придунайських озерах (оз. Ялпуг – Кугурлуй, оз. Кагул, оз. Картал, оз. Катлабух, оз. Саф’ян, оз. Китай та ін.),
- на оз. Сасик.
Також рибу можна буде ловити у:
- Стенцівсько-Жебріянських плавнях,
- Хаджибейському лимані,
- Тилігульському лимані,
- Григорівському (Малому Аджалицькому) лимані,
- Дофінівському (Великому Аджалицькому) лимані,
- Шаболатському (Будацькому) лимані,
- Сухому лимані,
- Тузловських лиманах.
Як повідомляють в рибоохоронному патрулі, рибалкам-любителям дозволяється користуватися гачковими, у тому числі нахлистовими, донними, поплавковими вудками, жерлицями (кружками) та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади.
Максимальна кількість гачків складає 7 одиниць на одного рибалку. Добова норма вилову становить 3 кг + трофей. Трофеєм вважається будь-яка риба більша за її мінімальні розміри.
Окремо зазначимо, що на Дністровському лимані нерестова заборона триває до 31 липня включно.
Читайте також: