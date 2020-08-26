Заместитель мэра Одессы Вугельман заразился коронавирусом

Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман заразился коронавирусом.
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Об этом он сам сообщил на своей странице в Фейсбук.
“К сожалению, никто не застрахован от коронавируса и положительный тест на днях получил я. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции, врачи оценивают состояние как удовлетворительное. Хочу в очередной раз напомнить, что вирус опасен и может заболеть каждый”, -написал он.
Пандемия коронавируса не отступает. Больных становится все больше, а в больницах не хватает врачей, мест, аппаратов ИВЛ и прочих необходимых средств для оказания качественной медицинской помощи и защиты персонала. Об этом сообщают в соцсетях волонтеры. Но сами врачи предпочитают не высказываться публично о сложившейся ситуации. Пожалуй, единственные, кто осмелился официально заявить о проблемах в больницах, — это сотрудники Одесского областного клинического центра (больница водников). Они рассказали, что в учреждении не хватает медперсонала, мест для размещения больных, оборудования, расходного материала и средств защиты. Но это было только в начале пандемии. Сегодня о ситуации в этой и других клиниках врачи не распространяются. С чем связано молчание врачей и как узнать правду о COVID-19?
С 1 сентября в школах начнутся уроки. Обещают, что в Одессе дети будут учиться в привычном режиме. О том, как будет организован учебный процесс, на встрече с журналистами рассказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич.