Коронавирус в Одессе набирает обороты: почему молчат врачи? (фото)

Пандемия коронавируса не отступает. Больных становится все больше, а в больницах не хватает врачей, мест, аппаратов ИВЛ и прочих необходимых средств для оказания качественной медицинской помощи и защиты персонала. Об этом сообщают в соцсетях волонтеры. Но сами врачи предпочитают не высказываться публично о сложившейся ситуации. Пожалуй, единственные, кто осмелился официально заявить о проблемах в больницах, — это сотрудники Одесского областного клинического центра (больница водников). Они рассказали, что в учреждении не хватает медперсонала, мест для размещения больных, оборудования, расходного материала и средств защиты. Но это было только в начале пандемии. Сегодня о ситуации в этой и других клиниках врачи не распространяются. С чем связано молчание врачей и как узнать правду о COVID-19?

Без оптимизма

По информации МОЗ, в Одесской области палаты в больницах первой волны загружены на 61,3%. После того как половину коек здесь заняли, больных коронавирусом должны принимать в медучреждениях второй волны. Так, в городской больнице №5/3, что на Лидерсовском бульваре, открыли обсервационное отделение. Койки очень быстро заполнились. Сейчас их не хватает. При этом из-за перепрофилирования медучреждения начался отток персонала. По данным директора городского департамента здоровья Елены Якименко, восемь человек отправились в отпуск, а четырнадцать медиков уволились. На их место перевели восемь специалистов из других больниц. В то же время доплаты за борьбу с COVID-19 медики не получают, так как больница не относится к первой волне.

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Без кислорода

Сегодня одна из самых серьезных проблем — то, что в этой больнице, как в других, остается открытым вопрос с кислородом. По официальным данным, на 249 украинских больниц всего 3990 коек обеспечены кислородом, причем вместе с реанимациями. Это составляет примерно 15 коек с кислородом на одну больницу. Но, по словам руководителя благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерины Ножевниковой, и это не соответствует действительности.



— Главный санитарный врач Украины рекомендует довести показатель обеспеченности кислородом до 80%. Этого можно достичь, установив кислородные станции с центральной разводкой по палатам и кислородные концентраторы. Есть только один вопрос: за чей счет приобрести концентраторы — 32 тысячи гривен за шутку, а в каждую больницу нужно 30 – 40 штук, либо кислородные станции — 1,5 миллиона плюс миллион за установку, — спрашивает Катерина Ножевникова.

К сведению: Благотворительный фонд «Корпорация монстров» оказывает медицинскую, социальную и гуманитарную помощь детям и пожилым людям Одессы и Одесской области, а также обеспечивает медицинские учреждения города и области медикаментами, медицинскими расходными материалами и оборудованием. В том числе и в рамках борьбы с коронавирусом.

Без оборудования

Не лучше ситуация и в районах. Но врачи там тоже не бьют тревогу. Реальное положение дел решаются озвучить единицы. Среди них — анестезиолог из Раздельнянской ЦРБ Иван Черненко. Он рассказал, что обеспечение больницы всем необходимым для лечения ковида за полгода осталось практически на нулевом уровне. А большая часть того, что все-таки есть, была куплена волонтерами. И это несмотря на то, что еще весной было известно, что ЦРБ будет принимать больных коронавирусом.

— Так чем богаты? Два аппарата ИВЛ эксперт-класса (один куплен за средства районного бюджета, второй — областного). Могло бы быть три. Но депутаты не нашли смелости и времени, чтобы выделить деньги на еще один ИВЛ. Кислородная разводка есть, но в «недоделанном виде». Кислород есть в реанимации (шесть точек), операционных (три точки), приемном отделении (две точки) и в роддоме еще парочка точек доступа. Итого, посадить на 100%-ный кислород сможем около 10-12 пациентов, — приводит «говорящие цифры» анестезиолог.

«Одесская жизнь» планировала сделать репортаж о работе врачей в инфекционке, но получить комментарии медиков с «передовой» так и не удалось. Говорить они отказываются. Мы решили выяснить это у тех, кому медики все-таки доверяют.

«За каждым врачом стоит семья»

— У нас сложно вызвать врачей на прямой диалог, потому что за каждым из них стоит семья, которую нужно кормить, — объясняет ситуацию руководитель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова. — За пять месяцев с начала карантина хоть и было сделано очень многое, но очень многое и не сделано. У нас проблемы с кислородом по многим опорным больницам. И это касается не только тех медучреждений, которые занимаются ковидом. Страдают и другие пациенты. В обычных больницах сейчас колоссальный дефицит бюджета. Есть задержки по выплате зарплат. Не хватает аппаратуры. Это вина тех, кто занимается обеспечением больниц. Врачи уходят. А впереди у нас осень — сезонные ОРВИ никто не отменял. Нагрузка на больницы увеличится в разы. И об этом нужно думать прямо сейчас. Привлекать врачей, интернов, разрабатывать план действий на случай сохранения тенденции, которая сейчас есть по ковиду, решать, как будут получать помощь пациенты с другими заболеваниями. Каждую неделю в обычных больницах происходят вспышки коронавируса. То одно отделение закрывают, то другое. Вот три недели было закрыто отделение в онкологическом центре. Ситуация в принципе вышла из-под контроля. В целом рапортуют, что все хорошо, а на деле люди не могут получить медицинскую помощь.

Откровения в социальных сетях

Но иногда медики все же не выдерживают режима тишины. Они говорят, причем чаще всего — в социальных сетях. Тревожные сообщения одесских врачей — это их крик души: о ситуации, о своей работе, о пандемии, о пациентах, о системе.

И вот пример: с девяти утра до половины восьмого вечера 18-летнюю девушку с бронхопневмонией катали по Одессе в машине скорой. Сначала отвезли в больницу №3, потом в инфекционку, где взяли анализ на коронавирус, а потом снова привезли в больницу №3. Вместе с больной целый день в машине «катался» врач в полной экипировке. В результате у него сильно поднялось давление. Этой историей поделилась на своей странице в Фейсбуке медсестра ГКБ №1 и руководитель общественной организации «Время инициативы» Инна Перун:

— Этот вирус не так страшен, как действия наших чиновников, которые ставят больных в нечеловеческие условия. Это уму непостижимо, чтобы человека с бронхопневмонией не могли положить в больницу. Это какой-то сюрреализм. У нас сейчас идут партийные войны за списки, квоты, кресла. А о людях кто-то будет думать? Как медики, так и больные находятся в одинаково плохих условиях, — заключила медсестра.

Заложники системы

К сожалению, описанная ситуация не редкость. Доктора оказались заложниками существующей системы отечественного здравоохранения, считает Инна Перун. По ее словам, заявленная медреформой система «деньги идут за пациентом» не работает.

— Врачи трудятся, как и раньше — зарплаты не повышаются, условия труда не меняются, больные платят за услуги сами. Поэтому все и замалчивается. Когда больные перестанут платить, то уйдут люди. Работать никто не будет, рискуя своим здоровьем и неся большую ответственность за пациентов, — описывает ситуацию Инна Перун.

Заложниками системы стали и пациенты. О таких случаях тоже, к сожалению, мы узнаем лишь из соцсетей или от немногих медиков, нарушивших режим тишины. Таких, как Инна Перун:

— Пациенты с трудом пробиваются в больницы. Ожидание ПЦР-тестов уже затягивается до 3-5 суток даже в городе. После выписки пациент с тотальной пневмонией, пролежавший 46 дней в инфекционке (половину из них на кислороде), выписан с отрицательным ПЦР и положительной динамкой, но с температурой и пневмонией по факту. Четыре дня не может попасть в больницу №8 и закончить лечение.

Иллюстрации: скинштоты с видеозаписи, предоставленной горсоветом Одессы