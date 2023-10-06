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Заступник мера Одеси пішов служити в ЗСУ – місцеві ЗМІ

Заступник мера Одеси пішов служити в ЗСУ – місцеві ЗМІ

Одеське видання стверджує, що Олег Бриндак, виконуючий обов’язки заступника Одеського міського голови Геннадія Труханова, тепер служить у Збройних силах України.

Про це повідомляє інтернет-ресурс Odesa Online з посиланням на свої джерела в мерії.

Чи був чиновник мобілізований, чи записався до армійських лав добровільно, видання не уточнює.

Олег Бриндак обіймає в Одеській міській раді одразу дві посади: він виконує обов’язки заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та водночас керує справами виконавчого комітету Одеської міської ради.

Олег Брындак в кабинете

Новина про те, що заступник одеського мера Олег Бриндак записався в Збройні сили Україні, було опублікована на сайті місцевого видання Odesa Online.

За регламентом роботи мерії, якщо Олег Бриндак не може виконувати свою роботу, його повноваження передаються віце-меру Світлані Бедреге або першому заступнику міського голови Сергію Тетюхіну.

Біографія Олега Бриндака

Доречі, з 1997 по 2000 роки Бриндак був старшим офіцером одного з управлінь Служби безпеки України в Одеській області. Так що військовий досвід чиновник має.

Подальша його професійна біографія наступна:

  • З 2015 року депутат Одеської міської ради 7 скликання від Політичної партії “Довіряй ділам”. Голова постійної депутатської комісії з питань землеустрою та земельних відносин.
  • З листопада 2015 року – радник Одеського міського голови. 4 листопада 2013 року – 25 травня 2014 року – в.о. Одеського міського голови.
  • 2010-2015 роки – депутат Одеської міської ради 6 скликання за списком Партії регіонів, секретар Одеської міської ради 6 скликання. 2006-2010 роки – депутат Одеської міської ради 5 скликання за списком від “Опозиційного блоку “Не так!”.
  • 2007-2010 роки – директор ПП “Центр політичних досліджень”. 2000-2007 роки – керівник Центру політичних досліджень ТОВ “Інститут регіональних проблем”.

Перша його вища освіта – історична, але згодом до неї він ще додав диплом юриста та науковий ступень кандидата історичних наук.

Олег Бриндак – фігурант уголовної

В 2022 році проти Олега Бриндака були висунуті уголовні звинувачення. Прокуратура на НАБУ стверджують, що він приймав участь у злочинній організації, яку створили бізнесмени Кауфман і Грановський.

Тоді НАБУ та САП стверджвали, що учасники злочинної організації займалися регулярним підкупом чиновників Одеської міськради. Зокрема, з листопада 2021 по серпень 2022 року заступник мера Одеси та керівник апарату міськради Олег Бриндак отримав майже 2,5 мільона гривень, а перший заступник Труханова Михайло Кучук з березня по липень 2022 року розбагатів на 900 тисяч.

Олега Бриндака навіть було затримано, але він вийшов із СІЗО, бо за нього внесли заставу у майже 25 мілліонів гривень. Слідство продовжується й нині.

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