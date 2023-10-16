Закопал внука во дворе и сказал, что тот служит в ВСУ: новые подробности ужасного убийства под Одессой (видео)

Жителю села Нерубайское грозит до 15 лет лишения свободы за убийство внука. Во время ссоры он застрелил родственника, закопал тело во дворе и лгал всем, что тот пошел служить в ВСУ.
Как сообщили в полиции Одесской области, задержали мужчину в июне, когда узнали об исчезновении 41-летнего жителя села Нерубайское от его друзей.
Родственники постоянно конфликтовали, и когда внук в очередной раз наведался к дедушке, между ними снова возникла ссора. В ходе спора пожилой мужчина схватил свое охотничье помповое ружье и дважды выстрелил в внука. От полученных ран тот погиб на месте. Чтобы скрыть следы преступления, пенсионер закопал покойника в яму, которая была подготовлена во дворе для установки ветряной мельницы. А всем, кто спрашивал, говорил, что внук служит в ВСУ.
Дедушка не сразу признался в содеянном, а только когда полицейские собрали неопровержимые доказательства. Он объяснил, что из-за постоянных пьяных выходок внука затаил на него много обиды.
Пенсионер находится в следственном изоляторе. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Как сообщалось ранее, в Одессе полицейские нашли тело местного бизнесмена, который перестал выходить на связь с родными почти месяц назад.
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