Закопал внука во дворе и сказал, что тот служит в ВСУ: новые подробности ужасного убийства под Одессой (видео)

Как сообщили в полиции Одесской области, задержали мужчину в июне, когда узнали об исчезновении 41-летнего жителя села Нерубайское от его друзей.

Родственники постоянно конфликтовали, и когда внук в очередной раз наведался к дедушке, между ними снова возникла ссора. В ходе спора пожилой мужчина схватил свое охотничье помповое ружье и дважды выстрелил в внука. От полученных ран тот погиб на месте. Чтобы скрыть следы преступления, пенсионер закопал покойника в яму, которая была подготовлена во дворе для установки ветряной мельницы. А всем, кто спрашивал, говорил, что внук служит в ВСУ.

Дедушка не сразу признался в содеянном, а только когда полицейские собрали неопровержимые доказательства. Он объяснил, что из-за постоянных пьяных выходок внука затаил на него много обиды.

Пенсионер находится в следственном изоляторе. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщалось ранее, в Одессе полицейские нашли тело местного бизнесмена, который перестал выходить на связь с родными почти месяц назад.

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