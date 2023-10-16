Новости Одессы и Одесской области

Закопал внука во дворе и сказал, что тот служит в ВСУ: новые подробности ужасного убийства под Одессой (видео)

Закопал внука во дворе и сказал, что тот служит в ВСУ: новые подробности ужасного убийства под Одессой (видео)

Жителю села Нерубайское грозит до 15 лет лишения свободы за убийство внука. Во время ссоры он застрелил родственника, закопал тело во дворе и лгал всем, что тот пошел служить в ВСУ.

Как сообщили в полиции Одесской области, задержали мужчину в июне, когда узнали об исчезновении 41-летнего жителя села Нерубайское от его друзей.

Родственники постоянно конфликтовали, и когда внук в очередной раз наведался к дедушке, между ними снова возникла ссора. В ходе спора пожилой мужчина схватил свое охотничье помповое ружье и дважды выстрелил в внука. От полученных ран тот погиб на месте. Чтобы скрыть следы преступления, пенсионер закопал покойника в яму, которая была подготовлена во дворе для установки ветряной мельницы. А всем, кто спрашивал, говорил, что внук служит в ВСУ.

Дедушка не сразу признался в содеянном, а только когда полицейские собрали неопровержимые доказательства. Он объяснил, что из-за постоянных пьяных выходок внука затаил на него много обиды.

Пенсионер находится в следственном изоляторе. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщалось ранее, в Одессе полицейские нашли тело местного бизнесмена, который перестал выходить на связь с родными почти месяц назад.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить