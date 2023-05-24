В Одесской области совершили ужасное убийство: избили и бросили умирать мужчину (фото)

Двое мужчин в с. Сухой Лиман, что в Одесском районе, пытались скрыть следы жестокого преступления и долго делали вид, что не знают, куда девался их общий товарищ, с которым они вместе проживали. Мужчину, которого они убили, стала искать его дочь из пгт Захарьевка Раздельнянского района. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

54-летний мужчина из пгт Захарьевка уехал в Одессу на заработки и поселился у двух товарищей – 23 и 57 лет. Во время застолья мужчины повздорили, и младший по возрасту парень жестоко избил гостя. Вместе с хозяином дома они его заковали и бросили в подвале, где он от полученных травм в течение дня и умер. По предварительным выводам врачей, от множественных переломов ребер.

Когда мужчины вспомнили о товарище, он был уже мертв. Поэтому злоумышленники начали избавиться от следов преступления: одежду и стул сожгли, следы крови вымыли, а тело закопали в палисаднике.

Когда приехала полиция, мужчины не могли сказать, где девался их товарищ. Впрочем, доказательства, которые собрали правоохранители, заставили их признаться в содеянном и показать место захоронения убитого. Полицейские задержали фигурантов в процессуальном порядке.

Правоохранители сообщили мужчинам о подозрении: младшему по возрасту – в убийстве, что предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, а старшему – в незаконном лишении свободы, повлекшее тяжкие последствия, предусмотренное частью 3 статьи 146 того же кодекса.

За совершенное молодому человеку грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, а пожилому мужчине – от пяти до десяти лет заключения.

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Напомним, что 24 мая 2023 года утром у поворота на город Теплодар на трассе Одесса-Рени в Одесской области произошло смертельное ДТП.