Новости Одессы и Одесской области

В Одессе задержали гражданина Турции, который нанял киллера для двойного убийства 

В Одессе задержали гражданина Турции, который нанял киллера для двойного убийства 

Турецкий бизнесмен решил с помощью наемного убийцы избавиться от двух своих деловых партнеров. За это мужчина уже находился в розыске. А задержали его одесские оперативники.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Как рассказали правоохранители, гражданин Турецкой Республики у себя на родине нанял киллера для убийства двух деловых партнеров: один его компаньон погиб, другой выжил, но остался парализованным.

Чтобы избежать наказания, злоумышленник бежал из Турции. Украинские полицейские задержали его в Одессе.

Правоохранительные органы несколько лет разыскивали иностранца за совершение преступления, предусмотренного ст. 82/1 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Турецкой Республики. Когда у фигуранта возникли споры с деловыми партнерами, он через посредника заказал их убийство. 

Во время совершения преступления одного бизнес-партнера застрелили, другой – получил ранения и остался парализованным. Злоумышленник сразу начал скрываться и впоследствии уехал из страны во избежание наказания. Его объявили в международный розыск.

Установили местонахождение разыскиваемого оперативники Департамента уголовного розыска совместно с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции.

А потом уже с местными оперативниками задержали злоумышленника в Одессе. Решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией.

По закону Турецкой Республики, злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Задержанный в Одессе турок заказал двойное убийство

Задержанный в Одессе турок заказал убийство своих деловых партнеров.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что полиции стала известна личность киллера, убившего мужчину на Черемушках.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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