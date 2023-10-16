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Закопав онука у дворі і сказав, що той служить у ЗСУ: нові подробиці жахливого вбивства під Одесою (відео)

Закопав онука у дворі і сказав, що той служить у ЗСУ: нові подробиці жахливого вбивства під Одесою (відео)

Мешканцю села Нерубайське загрожує до 15 років позбавлення волі за вбивство онука. Під час сварки він застрелив родича, закопав тіло у дворі та брехав усім, що той пішов служити у ЗСУ.

Як повідомили у поліції Одеської області, затримали чоловіка у червні, коли дізналися про зникнення 41-річного мешканця села Нерубайське від його друзів.

Родичі постійно конфліктували, і коли онук вкотре навідався до діда, між ними знову виникла сварка. Під час суперечки літній чоловік схопив свою мисливську помпову рушницю і двічі вистрілив у онука. Від отриманих ран той загинув дома. Щоб приховати сліди злочину, пенсіонер закопав небіжчика в яму, яка була підготовлена у дворі для встановлення вітряка. А всім, хто питав, казав, що онук служить у ЗСУ.

Дідусь не відразу зізнався у скоєному, а лише коли поліцейські зібрали незаперечні докази. Він пояснив, що через постійні п’яні витівки онука причаїв на нього багато образи.

Пенсіонер перебуває у слідчому ізоляторі. За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Як повідомлялося раніше, в Одесі поліцейські знайшли тіло місцевого бізнесмена, який перестав виходити на зв’язок із рідними майже місяць тому.

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