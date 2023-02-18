В Одессе нашли труп бизнесмена в багажнике его авто

Одесские полицейские обнаружили труп предпринимателя в багажнике автомобиля Рогѕсһе Panamera.
Как пишет «Думская», авто стояло во дворе элитного жилкомплекса, в котором жил бизнесмен. По информации Телеграм-канала издания, это случилось на Лидерсовском бульваре, 5 в ЖК «Лидерсовский».
Мать убитого заявила об исчезновении своего 40-летнего сына почти три недели назад. Его тело со следами насильственной смерти нашли в собственной машине. Труп был замотан в несколько полимерных пакетов. Сообщается, что у жертвы многочисленные травмы, в частности, черепа.
Тело направили на экспертизу.
В областном управлении полиции подробности произошедшего пока не сообщают.
Убитый был основателем нескольких предприятий, которые производили строительные материалы.
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Фото с Телеграм-канала «Думская»