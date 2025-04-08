Як повідомили в обласному управлінні поліції, раніше судимий за крадіжку 40-річний житель Миколаєва, який потрапив до СІЗО за обвинуваченням у грабежі та незаконному позбавленні волі, і 44-річний іноземець, обвинувачуваний у грабежі та справах з вогнепальною зброєю, обрали жертвою 26-річного хлопця, заарештованого за підозрою у злочині, пов’язаному з наркотиками.

За словами спільників, в кримінальному світі стаття, інкримінована молодому чоловіку, нібито вважається «непорядною», тому, щоб уникнути моральних і фізичних знущань, вони вимагали сплатити їм 500 доларів. Протягом кількох тижнів зловмисники залякуаали потерпілого, поки той не погодився на їхні умови і не почав перераховувати їм гроші частинами.

Повідомляється, що обидва рекетири вийшли з СІЗО, внесши заставу, обрану судом як альтернативу триманню під вартою по справах, що стосуються їхніх попередніх злочинів, але через вимагання грошей правоохоронці швидко повернули їх назад.

Під час проведеного обшуку поліцейські вилучили у підозрюваних низку речових доказів, зокрема мобільні телефони та банківські картки, на які накладено арешт.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання передачі чужого майна з погрозою застосування насильства за змовою осіб в умовах воєнного стану). Обвинувачувальний акт вже направлено до суду. Обом вимагачам загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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