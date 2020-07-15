Захват помещений в доме Руссова и мэр Одессы у танкера Delfi: коротко о главных новостях 14 июня

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- В доме Руссова пытались мошенническим путем присвоить несколько помещений и начать незаконные строительные работы.
- Тротуар рядом с библиотекой ОНУ стал длинной и широкой опасной зоной. Почти половина квартала на этом участке ул. Преображенской — в оградительных лентах с надписью «Опасная зона».
- В Одесской областной психиатрической больнице №2 количество заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов резко возросло. В целом его выявили у 17 человек, в том числе у 5 работников больницы, которая находится в селе Александровка Лиманского района Одесской области.
- Мэр Одессы нырнул к затонувшему на пляже танкеру Delfi. В ролике звучит информация что танкер с пляжа уберут до 10 августа.