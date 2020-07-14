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В Одесі намагалися незаконно захопити декілька приміщень у будинку Руссова

В Одесі намагалися незаконно захопити декілька приміщень у будинку Руссова

У будинку Руссова намагалися шахрайським шляхом привласнити декілька приміщень та розпочати незаконні будівельні роботи.

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Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

З моменту завершення реставраційних робіт будинку Руссова і реєстрації його за територіальною громадою м. Одеси були зроблені спроби шахрайським шляхом зареєструвати право власності на частину приміщень за приватними особами.

Наразі встановлено, що право власності на приміщення в будинку (зокрема на кілька квартир, об’єднаних у спільне приміщення, і флігель у дворі будівлі) реєструвалося в м. Рені за людьми, що видають себе за власників. Також зроблені спроби незаконних будівельних робіт.

– З 30-40 квадратних метрів квартира перетворювалася в 300 квадратних метрів. Оцінку цьому дадуть правоохоронні органи, – зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Відтепер на об’єкті несуть чергування співробітники КУ «Муніципальна варта», які обмежать всі спроби незаконного проникнення в будівлю сторонніх осіб.

Як видно з представлених фото, власники приміщення приварили металевий каркас до фасаду будинку, чим його і порушили. Також уже встановлені камери відеонагляду та облаштовувалась система вентиляції приміщення:

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Нагадаємо, нещодавно будинок Руссова прийняли у комунальну власність. Також після завершення реставрації будинку, поблизу нього стався провал. Будинку Руссова завдав шкоди побудований поряд будинок Лібмана.

Фото: пресслужба

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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