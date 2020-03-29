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Новости Одессы и Одесской области

За сутки в Украине зафиксировали 109 новых случаев COVID-19: вирус подтвержден уже у 418 человек

За сутки в Украине зафиксировали 109 новых случаев COVID-19: вирус подтвержден уже у 418 человек

Всего в Украине зарегистрировано 418 случаев COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели.

Об этом сообщил на брифинге в воскресенье  главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По областям ситуация с распространением коронавируса такова:

Винницкая обл. — 22;
Волынская обл. — 2;
Днепропетровская обл. — 6;
Донецкая обл. — 2;
Житомирская обл. — 5 (1 летальный);
Закарпатская обл. — 1;
Запорожская обл. — 11;
Ивано-Франковская область — 41 (3 летальных);
г. Киев — 82;
Киевская обл. — 45;
Кировоградская обл. — 4;
Львовская обл. — 5;
Луганская обл. — 2;
Одесская обл. — 8;
Полтавская обл. — 1;
Ровенская обл. — 9 (2 летальных);
Сумская обл. — 6 (1 летальный);
Тернопольская обл. — 57 (1 летальный);
Харьковская обл. — 1;
Херсонская обл. — 1;
Хмельницкая обл. — 1;
Черкасская обл. — 46;
Черновицкая обл. — 59 (1 летальный);
Черниговская обл. — 1.

 

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