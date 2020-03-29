За сутки в Украине зафиксировали 109 новых случаев COVID-19: вирус подтвержден уже у 418 человек

Одесситы массово не соблюдают карантин: как отреагировал Минздрав? Улицы, парки, пляжи Одессы в эти выходные дни создают впечатление, что карантин в этом городе не объявляли. Многие одесситы гуляют, отдыхают на природе и жарят шашлык. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус в других странах: конец свободы и ставка на самодисциплину Нынешняя пандемия коронавируса, несомненно, существенно изменила жизнь миллионов людей. Государства закрылись на карантины и особые режимы, остановилась экономика, разрываются связи и каналы взаимодействия. А люди учатся жить в новых реалиях. Как это происходит в разных странах мира? ПОДРОБНЕЕ