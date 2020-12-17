Штрафы за маску на подбородке: Рада ввела новое наказание

Верховная Рада принялазакон, который обязывает предприятия следить за тем, чтобы люди правильно носили маски.

Правильно – это когд маска находится на лице, а не на подбородке, шее или еще где-либо.

Того, кто впустит человека в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения без правильно надетой маски, – будут наказывать штрафом от 3400 до 5100 грн. Действовать это норма будет на время карантина.

В законе речь идет об общественных зданиях и сооружениях, в которых осуществляется обслуживание населения, и общественном транспорте.

Нарушением будут считать:

допуск лиц без одетых средств индивидуальной защиты без предупреждения о необходимости надеть маску, сделанного любым способом;

отсутствие реагирования на пребывание лица в соответствующих местах;

предоставление услуг гражданам работниками, которые не используют средства индивидуальной защиты.

Способы реагирования:

устное замечание о необходимости одеть средство индивидуальной защиты;

прекращение обслуживания;

вызов представителя Национальной полиции с сообщением об административном правонарушении.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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