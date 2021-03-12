Бесстрашные одесситы: как соблюдают масочный режим в общественном транспорте (фото)

В последние дни в Одессе и Украине в целом фиксируют всплеск заболевших коронавирусом и рост количества госпитализаций – правительство заявляет о третьей волне COVID-19, а население уже панически обсуждает введение нового локдауна. Однако в действительности люди практически не соблюдают элементарных карантинных мер.

Корреспондент «Одесской жизни» проверил, как соблюдают масочный режим в общественном транспорте.

Если в различных супермаркетах и магазинах посетители маски надевают (видимо, у многих выработалась привычка), то в общественном транспорте ситуация совершенно не стабильная.

Заходим в первый проезжающий трамвай. Картина налицо: средства индивидуальной защиты носят лишь единицы. В некоторых случаях люди даже сидят в некоем шахматном порядке по принципу «один в маске, другой без». У многих маска просто висит на подбородке. Что уж говорить, если даже кондуктор носит ее неправильно – не закрывая нос.

Карантинные меры сейчас игнорируют также в маршрутках и троллейбусах. Наш корреспондент провел небольшой эксперимент и попробовал зайти в транспорт без маски. И таки зашел! Ни просьбы, ни какого-то замечания водитель не высказал. Люди сидят без масок, а те, кто в них зашел, зачастую через пару минут снимают.

Таким образом, и пассажиры, и работники, которые должны следить за соблюдением установленных правил, абсолютно не противодействуют распространению вируса. И если в период жесткого локдауна люди еще хоть как-то остерегались и боялись за свое здоровье, то после введения адаптивного карантина большинство буквально «заразились» бесстрашием и сделали вид, что эпидемия их точно не коснется.

Напомним, на утро пятницы 12 марта в Одесской области за сутки выявили 757 новых случаев коронавируса. В целом в Украине подтвердили 12 946 новых случаев COVID-19. Это суточный максимум в 2021 году.

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