6 ноября Верховная Рада одобрила новый законопроект, которым ужесточаются карантинные меры. Уже с понедельника человека без маски в общественном месте могут оштрафовать. С 9 ноября закон вступил в силу. «Одесская жизнь» выясняла ответы на самые главные вопросы: кто будет штрафовать, где нельзя быть без маски и сколько придется заплатить за нарушение?

За что могут оштрафовать?

За нахождение в общественных местах без маски или респиратора. Причем средства защиты нужно еще и правильно носить – главное, чтобы они закрывали нос и рот. Иначе за маску на подбородке, на лбу, на локте и в других неправильных местах выпишут штраф.

Что понимать под «общественным местом»?

Исчерпывающего перечня общественных мест в законодательстве Украины нет. Единственное определение этого понятия можно найти в антитабачном законе. «Общественное место – это часть (части) любого строения, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени».

Где нельзя быть без защитной маски?

Не носить маску нельзя:

на рынках, в магазинах, аптеках;

в лифтах и подъездах жилых домов;

в помещениях и на территориях учреждений здравоохранения; спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, учебных заведений, госучреждений;

на стационарно оборудованных остановках, в общественном транспорте, подземных переходах;

в ресторанах и учреждениях культуры.

Кодекс Украины об административной ответственности относит к этому списку также улицы, скверы и парки. Правда, министр юстиции Украины Денис Малюська гарантировал, что за неношение маски на улице штрафных санкций не последует.

Кто может оштрафовать за неношение маски?

Согласно закону, взимать штраф имеют право представители Национальной полиции, санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления.

Придется идти в отделение полиции?

Нет. До принятия нового закона взимать или нет штраф с нарушителей, решал суд, а правоохранители только составляли протоколы. Теперь стражам порядка дано право штрафовать нарушителей прямо «на месте преступления», то есть если отсутствует маска.

Каков размер штрафа за неношение маски?

Нарушение масочного режима карается штрафом от 170 до 255 гривен. Конкретная сумма, по словам авторов документа, будет зависеть от поведения человека. Если он заявит, что маску не наденет принципиально, штраф должен быть максимальным. Но главная задача закона – не наказывать людей, а мотивировать их носить маски. Так что большого количества штрафов не предполагается.