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Как на Черёмушках меняют ёлки на конфеты? (фото)

Как на Черёмушках меняют ёлки на конфеты? (фото)

Новогодние праздники закончились. Теперь одесситы избавляются от зелёных красавиц. В городе для этих целей создали специальные пункты приёма, в которых обещают в обмен на ёлки выдавать конфеты. Открыты они будут до 2 февраля.

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«Одесская жизнь» проверила, как это работает на практике в районе Черемушек.

Так, первый пункт, куда отправилась наша корреспондентка, расположен по улице Космонавтов, 68. Недалеко от дома лежали ёлочки, но человек с конфетами рядом не обнаружился. Однако была записка с сообщением, что работник пункта находится в помещении на Космонавтов, 68. Там нас встретил начальник 1-го участка КП «ЖКС «Черемушки» Александр Лымарь. Он рассказал, что за конфетами в основном приходят пожилые люди примерно один-два раза в день.

«Одна бабушка принесла две ёлочки. Наверное, ей очень понравились конфеты», — говорит Лымарь.

Следующий пункт из списка, опубликованного департаментом городского хозяйства Одесского горсовета, – на улице Академика Филатова, 29б. Но по факту его нет. Выброшенные деревца валяются в округе возле мусорных контейнеров или в них.

«По этому адресу у нас нет участка. Его обслуживает управляющая компания «Сервис плюс», которая и должна организовывать пункт приёма. Наши пункты находятся на Ефимова, 2, Космонавтов, 68 и Ивана и Юрия Лип, 38а, там и выдают конфеты. Люди в основном приходят после 15:00. Особенно интересно детям. Они и конфеты получают, и родителям помогают», – объяснила временно и.о. директора КП «ЖКС «Черёмушки» Оксана Билюченко.

Когда наша корреспондентка подошла к пункту на Ивана и Юрия Лип, 38а, на тот момент тут никого не оказалось. Только одинокая кучка сосенок. Однако вскоре действительно подошла сотрудница ЖКСа с пакетом конфет, готовая выдавать сладости сознательным одесситам.

Отметим, что собранные ёлки будут отправлять в питомник КП «Горзелентрест». Здесь их переработают в опилки для производственных нужд.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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