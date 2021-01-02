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Елка в обмен на конфеты: в Одессе началась акция по сбору новогодних деревьев

Елка в обмен на конфеты: в Одессе началась акция по сбору новогодних деревьев

Со 2 дня в Одессе новогодние елки, которые люди наряжали на Новый год, можно будет обменять на сладости. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства.

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По всему городу оборудованы специальные пункты приема увядших хвойных деревьев. Корреспондент «Одесской жизни» побывал в одном из них по адресу Академика Королева 53/1.

Неподалеку от детской площадки с помощью яркой ленты оградили территорию, где будут складывать ёлки. Имеется табличка с надписью «тут меняют ёлки на вкусняшки».

На месте дежурили двое сотрудников коммунальных служб. По их словам, главная загвоздка в том, что деревья ещё долго будут стоять наряженные в домах одесситов.

«Наши люди держат ёлки и сосны до конца января, а некоторые и вовсе до мая. Я считаю, что акцию эту нужно было начинать малость позже», — рассказывает одна из дежурных.

Пункты сбора ёлок 2 и 3 января будут работать с 10.00 до 16.00. Начиная с 4 января с 9.00 до 18.00.

Полный список адресов, где можно обменять свое новогоднее дерево на пакетик сладостей:

  • ул. Малая Арнаутская, 7;
  • ул. Большая Арнаутская,18, 83;
  • ул. Транспортная, 8а;
  • ул. Пироговская, 7/9;
  • ул. Сегедская, 8;
  • ул. Тираспольская, 13;
    ул. Педагогическая 46а;
  • Александровский проспект, 4, 27;
  • ул. Канатная, 19/21;
  • ул. А. Кутузакия, 28;
  • ул. 10 Апреля, 2;
  • ул. Нежинская, 28;
  • ул. Княжеская, 4;
  • ул. Балковская, 199;
  • ул. Средняя, 47;
  • ул. Болгарская, 16;
  • ул. Б.Хмельницкого, 64;
  • ул. Заболотного 12;
  • ул. Марсельская, 5;
  • ул. Лузановская 67;
  • ул. Черноморского Казачества 167;
  • ул. Академика Вильямса, 65, 81/3;
  • ул. Ильфа и Петрова, 27-31;
  • ул. Академика Королева, 53/1;
    ул. Академика Глушко, 11/1, 22, 30/2;
  • ул. Академика Филатова, 29-б;
  • ул. Ефимова, 2;
  • ул. Космонавтов, 68;
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 38а;
  • ул. Шишкина, 52/2а;
  • проспект Небесной Сотни, 4, 55;
  • ул. Героев Крут, 1;
  • ул. Варненская, 5/2;
  • Адмиральский проспект, 9.
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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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