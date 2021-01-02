Елка в обмен на конфеты: в Одессе началась акция по сбору новогодних деревьев

Со 2 дня в Одессе новогодние елки, которые люди наряжали на Новый год, можно будет обменять на сладости. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства.
По всему городу оборудованы специальные пункты приема увядших хвойных деревьев. Корреспондент «Одесской жизни» побывал в одном из них по адресу Академика Королева 53/1.
Неподалеку от детской площадки с помощью яркой ленты оградили территорию, где будут складывать ёлки. Имеется табличка с надписью «тут меняют ёлки на вкусняшки».
На месте дежурили двое сотрудников коммунальных служб. По их словам, главная загвоздка в том, что деревья ещё долго будут стоять наряженные в домах одесситов.
«Наши люди держат ёлки и сосны до конца января, а некоторые и вовсе до мая. Я считаю, что акцию эту нужно было начинать малость позже», — рассказывает одна из дежурных.
Пункты сбора ёлок 2 и 3 января будут работать с 10.00 до 16.00. Начиная с 4 января с 9.00 до 18.00.
Полный список адресов, где можно обменять свое новогоднее дерево на пакетик сладостей:
- ул. Малая Арнаутская, 7;
- ул. Большая Арнаутская,18, 83;
- ул. Транспортная, 8а;
- ул. Пироговская, 7/9;
- ул. Сегедская, 8;
- ул. Тираспольская, 13;
ул. Педагогическая 46а;
- Александровский проспект, 4, 27;
- ул. Канатная, 19/21;
- ул. А. Кутузакия, 28;
- ул. 10 Апреля, 2;
- ул. Нежинская, 28;
- ул. Княжеская, 4;
- ул. Балковская, 199;
- ул. Средняя, 47;
- ул. Болгарская, 16;
- ул. Б.Хмельницкого, 64;
- ул. Заболотного 12;
- ул. Марсельская, 5;
- ул. Лузановская 67;
- ул. Черноморского Казачества 167;
- ул. Академика Вильямса, 65, 81/3;
- ул. Ильфа и Петрова, 27-31;
- ул. Академика Королева, 53/1;
ул. Академика Глушко, 11/1, 22, 30/2;
- ул. Академика Филатова, 29-б;
- ул. Ефимова, 2;
- ул. Космонавтов, 68;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 38а;
- ул. Шишкина, 52/2а;
- проспект Небесной Сотни, 4, 55;
- ул. Героев Крут, 1;
- ул. Варненская, 5/2;
- Адмиральский проспект, 9.