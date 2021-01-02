Елка в обмен на конфеты: в Одессе началась акция по сбору новогодних деревьев

Со 2 дня в Одессе новогодние елки, которые люди наряжали на Новый год, можно будет обменять на сладости. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства.

По всему городу оборудованы специальные пункты приема увядших хвойных деревьев. Корреспондент «Одесской жизни» побывал в одном из них по адресу Академика Королева 53/1.

Неподалеку от детской площадки с помощью яркой ленты оградили территорию, где будут складывать ёлки. Имеется табличка с надписью «тут меняют ёлки на вкусняшки».

На месте дежурили двое сотрудников коммунальных служб. По их словам, главная загвоздка в том, что деревья ещё долго будут стоять наряженные в домах одесситов.

«Наши люди держат ёлки и сосны до конца января, а некоторые и вовсе до мая. Я считаю, что акцию эту нужно было начинать малость позже», — рассказывает одна из дежурных.

Пункты сбора ёлок 2 и 3 января будут работать с 10.00 до 16.00. Начиная с 4 января с 9.00 до 18.00.

Полный список адресов, где можно обменять свое новогоднее дерево на пакетик сладостей:

ул. Малая Арнаутская, 7;

ул. Большая Арнаутская,18, 83;

ул. Транспортная, 8а;

ул. Пироговская, 7/9;

ул. Сегедская, 8;

ул. Тираспольская, 13;

ул. Педагогическая 46а;

ул. Педагогическая 46а; Александровский проспект, 4, 27;

ул. Канатная, 19/21;

ул. А. Кутузакия, 28;

ул. 10 Апреля, 2;

ул. Нежинская, 28;

ул. Княжеская, 4;

ул. Балковская, 199;

ул. Средняя, 47;

ул. Болгарская, 16;

ул. Б.Хмельницкого, 64;

ул. Заболотного 12;

ул. Марсельская, 5;

ул. Лузановская 67;

ул. Черноморского Казачества 167;

ул. Академика Вильямса, 65, 81/3;

ул. Ильфа и Петрова, 27-31;

ул. Академика Королева, 53/1;

ул. Академика Глушко, 11/1, 22, 30/2;

ул. Академика Глушко, 11/1, 22, 30/2; ул. Академика Филатова, 29-б;

ул. Ефимова, 2;

ул. Космонавтов, 68;

ул. Ивана и Юрия Лип, 38а;

ул. Шишкина, 52/2а;

проспект Небесной Сотни, 4, 55;

ул. Героев Крут, 1;

ул. Варненская, 5/2;

Адмиральский проспект, 9.

