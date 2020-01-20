В Одессе подожгли точку, где меняют елки на конфеты (видео)

Пожар произошел в пункте обмена хвойных деревьев на улице Академика Вильямса, 65.

Об этом сообщает xydessa.com.

Возгорание заметили случайные прохожие и позвонили в спасательную службу. Пожарные прибыли на место и погасили пламя.

Предварительно установлено, что пункт с елками подожгли намеренно.

Обстоятельства устанавливаются.

В свою очередь, одесситы в соцсетях шутят, что кому-то, видимо, не хватило шоколадки, которую дают в обмен на деревце. Он, мол, разозлился и решил отомстить.

Фото, видео: xydessa.com

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