В Одессе подожгли точку, где меняют елки на конфеты (видео)

Пожар произошел в пункте обмена хвойных деревьев на улице Академика Вильямса, 65.
Об этом сообщает xydessa.com.
Возгорание заметили случайные прохожие и позвонили в спасательную службу. Пожарные прибыли на место и погасили пламя.
Предварительно установлено, что пункт с елками подожгли намеренно.
Обстоятельства устанавливаются.
В свою очередь, одесситы в соцсетях шутят, что кому-то, видимо, не хватило шоколадки, которую дают в обмен на деревце. Он, мол, разозлился и решил отомстить.
Фото, видео: xydessa.com
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