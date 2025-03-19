З кожним роком творчість Ліни Костенко не втрачає своєї сили – книжки легендарної українки перевидають, вірші цитують, а її думки впливають на покоління українців.

Не секрет, що поетеса веде закритий спосіб життя. Вона рідко з’являється на публіці чи дає інтерв’ю. У соцмережах видатну авторку теж шукати не варто – її там немає. Проте поціновувачі та шанувальники творчості Ліни Костенко ведуть сторінки від її імені. Останні роки вона проживає в Києві, де продовжує працювати над своїми літературними творами.

Останнє відеоінтерв’ю поетеса дала 2022-го року, коли їй вручали Орден почесного легіону Франції. Тоді вона розповідала, що вибухів не боїться, продовжує творити. Зокрема працювала над «великою книжкою віршів та осмислень».

«Я належу до покоління, яке пережило Другу світову війну, і мені ці бомби о четвертій годині ранку звичні з мого дитинства. І тепер я знову почула ті самі бомби – тільки страшніші. Але я не злякалася. Жодного разу не пішла в укриття. Замість цього весь час писала. Перший місяць, звісно, стежила за кожним кроком цієї війни, але потім узяла себе в руки і почала писати», – так своє життя описувала на початку повномасштабного вторгнення Костенко.

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Ліна Костенко не припиняє творчої діяльності. Днями у столичному Будинку кіно відбулася презентація нового видання роману «Берестечко», над яким вона працювала останні три десятиліття. Сама Ліна Василівна на заході не була присутня.

Про те, як зараз живе поетеса, написав у фейсбук поет і директор видавництва А-ба-ба-ба-га-ла-ма-га Іван Малкович.

«Сьогодні, в цей особливий день народження Ліни Костенко, буде написано і сказано багато щирих поетично-привітальних слів. Тож наголошую на цифрах – вони теж дуже красномовні. Загальний наклад «Записок українського божевільного» – понад 240 тисяч примірників. А загальний наклад вибраних віршів Ліни Костенко «300 поезій» – понад 260 тисяч примірників, що є безпрецедентним явищем у сучасній європейській поезії.

На робочому столі Ліни Костенко – кілька майже закінчених різножанрових книжок. Фактично готова книжка її нових віршів – Ліна Василівна обіцяє здати її в травні…

Ліна Костенко спілкується зі світом за допомогою інтернету. Працює досі без окулярів – таке коріння, така генетика… », – написав видавець.

Цитати Ліни Костенко про Україну та українців

А ви думали, що Україна так просто. Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах. Поетів закoпyвaли у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є.

Скільки нас, людства, вже є на планеті? Мільярдів шість? І серед них українці, дивна-предивна нація, яка живе тут з правіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер.

Україна пручається, як Лаокоон, обплутаний зміями. Вона німо кричить, але світ не чує. Або не хоче почути.