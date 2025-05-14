Случаи нарушения закона систематичны и происходят даже после замечаний языкового омбудсмена и штрафных санкций, пишет издание «Махала».

Издание привело лишь несколько примеров нарушений закона за последнее время, хотя случаев, когда чиновники или руководители местного самоуправления сознательно и регулярно нарушают закон о языке — гораздо больше.

Так, 6 апреля на заседании Ренийского горсовета депутаты обсуждали вопросы на русском языке. А летом прошлого года глава Ренийской громады Игорь Плехов также общался с жителями на русском во время акции протеста после трагического ДТП в Орловке.

По словам Плехова, депутаты пытаются говорить на украинском, но испытывают трудности из-за отсутствия языковой практики.

«Мы их (ред. депутатов) предупреждаем об ответственности, но они когда начинают волноваться, то переходят на русский. Я разговариваю на украинском, но думаю на русском. Вопрос языка, по моему мнению, сейчас не ко времени», — считает Игорь Плехов.

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Он утверждает, что главное сейчас — поддержка фронта, а не языковые вопросы.

«Когда депутаты покупают дроны и деньги дают военным, никто не спрашивает о языке. И когда наши ребята — болгары, гагаузы, молдаване в окопах разговаривают как мама говорила, тоже не вспоминают о языке», — добавил Плехов.

В Болградском районе также неоднократно фиксировались нарушения закона, за что городской голова и депутаты получили штрафы и предупреждения. Сергей Димитриев, мэр Болграда, признал, что многим депутатам трудно вести дискуссии на украинском.

«Я не изучал язык ни в школе, ни в вузе. У меня нет языкового окружения и не было. Постепенно начинаю разговаривать. Мне уже не так сложно, как раньше, когда хочешь выразить свое мнение, а не можешь, и тогда переходишь на русский», — говорит городской голова.

Мониторинг языкового законодательства за 2023–2024 годы подтвердил многочисленные нарушения в Одесской области. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень подчеркнул, что игнорирование закона недопустимо, и нарушители — будь то депутаты, чиновники или учителя — будут оштрафованы.

“Очень жаль, что депутатов, глав громад не останавливает российско-украинская война, жаль, что председательствующий во время пленарных заседаний не предотвращают такие нарушения”, — отметил языковой омбудсмен.

По его словам, нарушение языкового закона депутатами Одесской области не является чем-то особенным. Аналогичные нарушения зафиксированы и в других регионах Украины.

Напомним, новым представителем Уполномоченного по защите государственного языка на юге Украины назначили одесситку Яну Кузьмину.

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