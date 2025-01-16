Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
Кроме Одесской области она будет следить за соблюдением языкового законодательства в Николаевской и Херсонской областях, а также в Автономной Республике Крым.
Яна Кузьмина — юрист с опытом работы в органах государственной власти и общественного сектора более 8 лет. Более 5 лет своей профессиональной деятельности она посвятила правозащитной деятельности, в частности соблюдению конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Ранее представительницей Уполномоченного по защите государственного языка в Одессе была Ярослава Витко-Присяжнюк.
Напомним, языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал городские власти демонтировать таблички и рекламу, нарушающие языковой закон, а граждан – сообщать о нарушениях.
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