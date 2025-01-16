Яна Кузьмина стала представителем мовного омбудсмена
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Кроме Одесской области она будет следить за соблюдением языкового законодательства в Николаевской и Херсонской областях, а также в Автономной Республике Крым.

Яна Кузьмина — юрист с опытом работы в органах государственной власти и общественного сектора более 8 лет. Более 5 лет своей профессиональной деятельности она посвятила правозащитной деятельности, в частности соблюдению конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Яна Кузьмина

Ранее представительницей Уполномоченного по защите государственного языка в Одессе была Ярослава Витко-Присяжнюк.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал городские власти демонтировать таблички и рекламу, нарушающие языковой закон, а граждан – сообщать о нарушениях.

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