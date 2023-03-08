Новости Одессы и Одесской области

Одесса на 2 месте в стране по числу жалоб на русский язык

Одесса на 2 месте в стране по числу жалоб на русский язык

За январь и февраль 2023 года в Украине было зафиксировано 455 жалоб на нарушение языкового закона. 15% из этого числа пришлось на Одесскую область.

Эту информацию опубликовал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По сведениям языкового омбудсмена, наибольшее число сообщений о нарушениях поступило из Киева — 159 обращений. На втором месте Одесская область. Здесь на нарушения закона о государственном языке пожаловались 66 раз.Третье место заняла Харьковская область — там зарегистрировали 47 обращений.

Тарас Креминь уточнил, что 60% обращений касались сферы обслуживания потребителей. 192 обращения были по поводу отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и вебсайтов, 31 обращение — по поводу наружной рекламы и вывесок.

Также 13 раз жаловались на нарушение закона о языке педагогическими и научно педагогическими работниками. Восемь граждан обратились по поводу аналогичных нарушений в медицинской сфере.

Языковой омбудсмен отметил, что все обращения проверят и если нарушения подтвердятся, на нарушителей наложат санкции.

инфографика с числом жалоб на нарушения закона о языке

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Редакция ПРОФИЛЬ

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