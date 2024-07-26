В Измаильском районе женщина за рулем «ВАЗ» насмерть сбила ребенка

На территории Ренийской территориальной громады произошло ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.
Как сообщили в полиции Одесской области, трагедия произошла около 14 часовв четверг, 25 июля, в пределах села Орловка.
Полицейские установили, что 37-летняя водитель легковушки «ВАЗ» не выбрала безопасную скорость и сбила 6-летнего мальчика, когда тот выбежал на дорогу.
В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы, которые, к сожалению, оказались несовместимыми с жизнью. Мальчик скончался в больнице.
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Виновницу ДТП проверят на состояние алкогольного опьянения.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.