В Измаильском районе женщина за рулем «ВАЗ» насмерть сбила ребенка

В Измаильском районе женщина за рулем «ВАЗ» насмерть сбила ребенка

На территории Ренийской территориальной громады произошло ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

Как сообщили в полиции Одесской области, трагедия произошла около 14 часовв четверг, 25 июля, в пределах села Орловка.

Полицейские установили, что 37-летняя водитель легковушки «ВАЗ» не выбрала безопасную скорость и сбила 6-летнего мальчика, когда тот выбежал на дорогу.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы, которые, к сожалению, оказались несовместимыми с жизнью. Мальчик скончался в больнице.

Читайте также: Сбил насмерть девочку в Измаиле: дело виновника ДТП ушло в суд

смертельное дтп в Измаильском районе

Виновницу ДТП проверят на состояние алкогольного опьянения.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua