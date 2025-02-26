Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.
Семь заболевших корью госпитализировали в инфекционное отделение, один проходит лечение амбулаторно. Течение заболевания у всех — средней и легкой тяжести.
Диагноз подтвержден лабораторно у 4-х больных, остальные — эпидемиологически связаны.
В районе продолжаются противоэпидемические мероприятия.
Корь — это одна из самых заразных болезней в мире. Вирус способен оставаться активным в воздухе и на поверхностях до двух часов даже после того, как инфицированный человек покидает помещение. Корь способна вызвать «иммунную амнезию» — состояние, когда организм становится уязвимым к инфекциям, которые раньше легко преодолевал.
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