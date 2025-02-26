Про це розповіли у пресслужбі Центру Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області.

Висока температура – це нормальна захисна реакція організму на інфекцію. У більшості випадків її можна контролювати самостійно або звернувшись до сімейного лікаря, кажуть медики. І нагадують, що правила виклику змінилися 2021 року і згідно з наказом МОЗ №583 швидка допомога виїжджає тільки в разі загрози життю пацієнта.

До теми: «Швидка допомога»: коли зобов’язана приїхати, а коли ні?

Коли потрібно викликати швидку?

Якщо разом із температурою з’являються:

Судоми

Утруднене дихання

Висип, який не зникає при натисканні

Порушення свідомості

Різке погіршення стану, що загрожує життю.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що одесити викликали швидку для своєї 12-річної доньки, у якої раптово захворіло серце, але, як виявилося, під час повітряної тривоги це зробити неможливо: такою є зараз регламент роботи «екстренки».

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