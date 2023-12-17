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«Скорая помощь»: когда обязана приехать, а когда нет?

«Скорая помощь»: когда обязана приехать, а когда нет?

Экстренную медицинскую помощь нельзя вызвать при каких-либо проблемах со здоровьем. «Скорая» предназначена только для серьезных проблем, которые угрожают жизни человека, напоминают в Национальной службе здоровья (НСЗУ).

В НСЗУ рассказали, что неотложным состоянием считается внезапное ухудшение физического или психического здоровья, представляющее прямую угрозу жизни и состоянию человека. Оно возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других причин.

Например, неотложным состоянием считается:

  • внезапное расстройство дыхания;
  • внезапная боль в области сердца;
  • сильное кровотечение;
  • рвота кровью;
  • острая боль в животе;
  • поражение током или молнией;
  • травмы при аварии;
  • ранения при обстрелах.
  • При возникновении подобных состояний нужно немедленно позвонить по телефону 103. Для экстренной помощи не требуется декларация или направление. Помощь оказывается бесплатно для всех, кто в ней нуждается.

При этом в НСЗУ напоминают: «скорая» не приезжает, чтобы измерить давление, сбить температуру или отвезти в больницу.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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