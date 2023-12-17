«Скорая помощь»: когда обязана приехать, а когда нет?

Экстренную медицинскую помощь нельзя вызвать при каких-либо проблемах со здоровьем. «Скорая» предназначена только для серьезных проблем, которые угрожают жизни человека, напоминают в Национальной службе здоровья (НСЗУ).
В НСЗУ рассказали, что неотложным состоянием считается внезапное ухудшение физического или психического здоровья, представляющее прямую угрозу жизни и состоянию человека. Оно возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других причин.
Например, неотложным состоянием считается:
- внезапное расстройство дыхания;
- внезапная боль в области сердца;
- сильное кровотечение;
- рвота кровью;
- острая боль в животе;
- поражение током или молнией;
- травмы при аварии;
- ранения при обстрелах.
- При возникновении подобных состояний нужно немедленно позвонить по телефону 103. Для экстренной помощи не требуется декларация или направление. Помощь оказывается бесплатно для всех, кто в ней нуждается.
При этом в НСЗУ напоминают: «скорая» не приезжает, чтобы измерить давление, сбить температуру или отвезти в больницу.
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