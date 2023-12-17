«Скорая помощь»: когда обязана приехать, а когда нет?

В НСЗУ рассказали, что неотложным состоянием считается внезапное ухудшение физического или психического здоровья, представляющее прямую угрозу жизни и состоянию человека. Оно возникает вследствие болезни, травмы, отравления или других причин.

Например, неотложным состоянием считается:

внезапное расстройство дыхания;

внезапная боль в области сердца;

сильное кровотечение;

рвота кровью;

острая боль в животе;

поражение током или молнией;

травмы при аварии;

ранения при обстрелах.

При возникновении подобных состояний нужно немедленно позвонить по телефону 103. Для экстренной помощи не требуется декларация или направление. Помощь оказывается бесплатно для всех, кто в ней нуждается.

При этом в НСЗУ напоминают: «скорая» не приезжает, чтобы измерить давление, сбить температуру или отвезти в больницу.

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