Защищая Покровск погиб молодой воин из Белгород-Днестровского района

Об этом сообщила Белгород-Днестровская районная государственная администрация.

Лазарь Дицан считался пропавшим без вести, но позже стало известно, что матрос погиб 31 октября 2024 года во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области.

«Лазарь самоотверженно защищал украинскую, ежедневно приближая долгожданный день Победы. К сожалению, не суждено было Герою увидеть желанный для всей Украины день.

Его преданность, мужество и жертвенность заслуживают нашу безграничную благодарность. Он стал примером верности и самопожертвования, символом настоящего украинского патриотизма», — рассказали в громаде.

Прощание с Героем состоится в пятницу, 8 ноября.

Читайте также: Арцизская громада в скорби: внезапно оборвалась жизнь молодого защитника