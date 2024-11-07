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Защищая Покровск погиб молодой воин из Белгород-Днестровского района

Защищая Покровск погиб молодой воин из Белгород-Днестровского района

Белгород-Днестровский район снова получил трагическое известие с фронта — погиб житель села Прибрежное Лазарь Васильевич Дицан. Воину навсегда останется 25.

Об этом сообщила Белгород-Днестровская районная государственная администрация.

Лазарь Дицан считался пропавшим без вести, но позже стало известно, что матрос погиб 31 октября 2024 года во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области.

Лазарь Дицан

«Лазарь самоотверженно защищал украинскую, ежедневно приближая долгожданный день Победы. К сожалению, не суждено было Герою увидеть желанный для всей Украины день.
Его преданность, мужество и жертвенность заслуживают нашу безграничную благодарность. Он стал примером верности и самопожертвования, символом настоящего украинского патриотизма», —  рассказали в громаде.

Прощание с Героем состоится в пятницу, 8 ноября.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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