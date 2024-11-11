Война, день 992: украинские десантники разгромили российских морпехов

В ночь на 11 ноября россия атаковала мирные украинские города

В частности, под ударом дронов оказался Николаев.

Произошли пожары в многоэтажном и частном доме, которые были оперативно ликвидированы. Один частный дом разрушен, несколько повреждены, в том числе многоэтажка. Взрывной волной повреждены квартиры, четыре магазина, произошел прорыв теплосети, есть отключения от теплоснабжения и газоснабжения.

В результате удара в Николаеве погибли 5 человек.

Вы также можете узнать: Как выглядят дома одесситов после очередной «шахедной» атаки (фоторепортаж)

Также этой ночью россияне сбросили три авиабомбы на Запорожье. В результате ударов частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие.

По начальной информации, один человек погиб, девять пострадали. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

О ситуации на фронте

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидово, Лисовки, Сухого Яра и Петровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 48 атак позиций наших войск вблизи Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Сонцовка, Максимильяновка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Ильинка.

Продолжается операция в Курской области. Вражеская авиация за минувшие сутки нанесла 26 ударов с применением 48 КАБов по своей территории. В Генштабе отметили важность этого оперативного района.

«Если бы не стойкость наших воинов, то эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте.

Сейчас они, выполняя приказ своего военного руководства, пытаются вытеснить наши войска и продвинуться вглубь территории, которую мы держим под контролем.

Наша задача на этом направлении — сдерживать и уничтожать врага на его земле», — говорится в заявлении Генштаба.

О боях в Курской области рассказали в 95-ой отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде ВСУ:

«За два дня штурмовых действий врагу ничего не удалось, кроме уничтожения своих подразделений и техники, а это 28 единиц техники противника и более 100 орков из 810 бригады морской пехоты рф. И еще около сотни оккупантов получили серьезные ранения на территории Курщины.

Наши десантники отбили желание россиян продолжать штурм — орки начали отступать, но не у всех это получилось».

В московской области сожгли штурмовой вертолет Ми-24

Об этом сообщили в ГУР.

Это произошло в ночь с 9 на 10 ноября на аэродроме «Клин-5». Сгоревший вражеский вертолет принадлежал в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации рф.

Потери врага на утро 11 ноября 2024 года

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему и шесть районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1770 оккупантов.

Также наши воины обезвредили: