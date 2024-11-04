Захисник з Одеської області загинув на Курському напрямку

У вівторок, 5 листопада, Південний попрощається із загиблим на фронті Захисником України Миколою Михайловичем Березовським. У громаді оголошено жалобу.
Про це повідомляє міська рада міста Південний (Южне).
Стрілець-помічник гранатометника стрілецької роти Микола Березовський загинув 27 жовтня 2024 року під час артилерійського обстрілу на позиції в районі н.п. Ольгівка Курської області рф.
Воїна поховають у Південному. 5 листопада в громаді оголошено Днем жалоби, на адмінбудівлях будуть приспущені державні прапори.
Місце і час прощання із загиблим не публікується, щоб уникнути втрат серед цивільного населення внаслідок ворожих обстрілів.
Раніше в Південному попрощалися із загиблим на фронті солдатом ЗСУ Андрієм Проненко і сапером інженерно-саперного взводу Олександром Лановенком.