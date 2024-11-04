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Захисник з Одеської області загинув на Курському напрямку

Захисник з Одеської області загинув на Курському напрямку

У вівторок, 5 листопада, Південний попрощається із загиблим на фронті Захисником України Миколою Михайловичем Березовським. У громаді оголошено жалобу.

Про це повідомляє міська рада міста Південний (Южне).

Стрілець-помічник гранатометника стрілецької роти Микола Березовський загинув 27 жовтня 2024 року під час артилерійського обстрілу на позиції в районі н.п. Ольгівка Курської області рф.

Микола Березовський

Воїна поховають у Південному. 5 листопада в громаді оголошено Днем жалоби, на адмінбудівлях будуть приспущені державні прапори.

Місце і час прощання із загиблим не публікується, щоб уникнути втрат серед цивільного населення внаслідок ворожих обстрілів.

Раніше в Південному попрощалися із загиблим на фронті солдатом ЗСУ Андрієм Проненко і сапером інженерно-саперного взводу Олександром Лановенком.

 

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