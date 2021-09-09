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Дистанционке в одесских школах быть?

Дистанционке в одесских школах быть?

Минздрав выступил с заявлением, что учреждения среднего образования перейдут на дистанционное обучение при условии региона в красную зону карантинных ограничений.

Школы, которые будут находиться в оранжевой или желтой зоне, смогут продолжить очное обучение. Но только при условии, если 80% персонала школы или садика прошли вакцинацию от коронавируса.

А если регион попал в красную зону карантинных ограничений, то в школу запретят приходить всем ученикам, кроме учащихся с 1 по 4 классов школ и только при условии иммунизации, по меньшей мере, 80% педагогов и персонала.

При этом в зеленых зонах учебно-воспитательный процесс продолжится в обычном режиме.

Однако, если Одесская область перейдет в желтую зону из-за превышения индикаторов заболеваемости, то всего 17 школ в Одессе смогут продолжить работу в обычном режиме.

Остальные учебные заведения будут вынуждены перейти на дистанционное обучение.

По состоянию на начало сентября в Одессе требованиям Минздрава по вакцинации соответствуют:

  • Одесская специализированная школа №40 I-III степеней,
  • Средняя школа №44 I-III ступеней,
  • Средняя школа №127 III степеней,
  • Одесский лицей №19,
  • Средняя школа №1 I – III ступеней,
  • Одесский учебно-воспитательный комплекс №4 I-III ступеней,
  • Одесская гимназия №8,
  • Средняя школа №8 I – III ступеней,
  • Одесская общеобразовательная школа №25 I – III ступеней,
  • Одесская специализированная школа №32 I – III ступеней,
  • Одесская общеобразовательная школа №45 I – III ступеней,
  • Одесский учебно-воспитательный комплекс №53 I-III ступеней,
  • Одесская начальная школа №64,
  • Одесская специализированная школа №69 I – III ступеней,
  • Одесская начальная школа №96,
  • Одесская общеобразовательная школа №130 I – III ступеней,
  • Одесская общеобразовательная школа №16.

В Одесской области тоже есть учебные заведения, где вакцинировнаы не менее 80% персонала:

Учебные заведения Куяльницкого сельского совета:

  • Борщевская начальная школа
  • Гоноратская гимназия
  • Петровская гимназия
  • Федоровская гимназия
  • Борщевская гимназия
  • Бочмановская гимназия
  • Качуривский ЗЗСО
  • Малофонтанский ОЗО
  • Новоселовский ОЗО

Балтский горсовет:

  • Бендзаровская ООШ I-III ст.
  • Пасицеловская ООШ I-III ст.
  • Саражинская ООШ I- III ст.

Яскивского сельский совет:

  • Ясковський ЗЗСО III ст.
  • Троицкий ЗЗСО I-III ст.

Вилковский городской совет:

  • Новониколаевский НПК «ЗЗСО I-ІІІ ст. – детский сад»

Ананьевский городской совет:

  • Новоселовский филиал КУ “Ананьевский лицей №2”

Савранский поселковый совет:

  • Бакшанський ОЗЗСО

Великомихайловский поселковый совет:

  • Полезненский ЗЗСО I-III ст.

Овидиопольский поселковый совет:

  • Калаглийский ЗЗСО

Красносельский сельский совет:

  • Красносельское заведение общего среднего образования I-III ступеней-лицей

Татарбунарский городской совет:

  • КУ «Белолесское заведение общего среднего образования I-III ст.»

Согласно плану вакцинации от COVID-19, в Одесской области должны привиться 76 тыс. учителей, но в настоящее время темпы иммунизации весьма печальные – план выполнен всего на 24%, то есть прививку получили немногим более 32 тыс. человек, а это грозит переходам на дистанционное обучение. В этой связи областные власти решили отправить медиков в школы, детсады и вузы.

Ранее сообщалось, что на Одещине скачок заболеваемости коронавирусом.

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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