Дистанционке в одесских школах быть?

Минздрав выступил с заявлением, что учреждения среднего образования перейдут на дистанционное обучение при условии региона в красную зону карантинных ограничений.
Школы, которые будут находиться в оранжевой или желтой зоне, смогут продолжить очное обучение. Но только при условии, если 80% персонала школы или садика прошли вакцинацию от коронавируса.
А если регион попал в красную зону карантинных ограничений, то в школу запретят приходить всем ученикам, кроме учащихся с 1 по 4 классов школ и только при условии иммунизации, по меньшей мере, 80% педагогов и персонала.
При этом в зеленых зонах учебно-воспитательный процесс продолжится в обычном режиме.
Однако, если Одесская область перейдет в желтую зону из-за превышения индикаторов заболеваемости, то всего 17 школ в Одессе смогут продолжить работу в обычном режиме.
Остальные учебные заведения будут вынуждены перейти на дистанционное обучение.
По состоянию на начало сентября в Одессе требованиям Минздрава по вакцинации соответствуют:
- Одесская специализированная школа №40 I-III степеней,
- Средняя школа №44 I-III ступеней,
- Средняя школа №127 III степеней,
- Одесский лицей №19,
- Средняя школа №1 I – III ступеней,
- Одесский учебно-воспитательный комплекс №4 I-III ступеней,
- Одесская гимназия №8,
- Средняя школа №8 I – III ступеней,
- Одесская общеобразовательная школа №25 I – III ступеней,
- Одесская специализированная школа №32 I – III ступеней,
- Одесская общеобразовательная школа №45 I – III ступеней,
- Одесский учебно-воспитательный комплекс №53 I-III ступеней,
- Одесская начальная школа №64,
- Одесская специализированная школа №69 I – III ступеней,
- Одесская начальная школа №96,
- Одесская общеобразовательная школа №130 I – III ступеней,
- Одесская общеобразовательная школа №16.
В Одесской области тоже есть учебные заведения, где вакцинировнаы не менее 80% персонала:
Учебные заведения Куяльницкого сельского совета:
- Борщевская начальная школа
- Гоноратская гимназия
- Петровская гимназия
- Федоровская гимназия
- Борщевская гимназия
- Бочмановская гимназия
- Качуривский ЗЗСО
- Малофонтанский ОЗО
- Новоселовский ОЗО
Балтский горсовет:
- Бендзаровская ООШ I-III ст.
- Пасицеловская ООШ I-III ст.
- Саражинская ООШ I- III ст.
Яскивского сельский совет:
- Ясковський ЗЗСО III ст.
- Троицкий ЗЗСО I-III ст.
Вилковский городской совет:
- Новониколаевский НПК «ЗЗСО I-ІІІ ст. – детский сад»
Ананьевский городской совет:
- Новоселовский филиал КУ “Ананьевский лицей №2”
Савранский поселковый совет:
- Бакшанський ОЗЗСО
Великомихайловский поселковый совет:
- Полезненский ЗЗСО I-III ст.
Овидиопольский поселковый совет:
- Калаглийский ЗЗСО
Красносельский сельский совет:
- Красносельское заведение общего среднего образования I-III ступеней-лицей
Татарбунарский городской совет:
- КУ «Белолесское заведение общего среднего образования I-III ст.»
Согласно плану вакцинации от COVID-19, в Одесской области должны привиться 76 тыс. учителей, но в настоящее время темпы иммунизации весьма печальные – план выполнен всего на 24%, то есть прививку получили немногим более 32 тыс. человек, а это грозит переходам на дистанционное обучение. В этой связи областные власти решили отправить медиков в школы, детсады и вузы.
Ранее сообщалось, что на Одещине скачок заболеваемости коронавирусом.