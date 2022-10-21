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Введены ограничения на потребление электроэнергии: есть ли в списке Одесская область?

Введены ограничения на потребление электроэнергии: есть ли в списке Одесская область?

Сегодня утром, 21 октября 2022 года, украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила о вынужденной мере: ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в ряде областей.

Об этом сообщается на странице «Укрэнерго» в Facebook.

«Из-за резкого роста уровня потребления электроэнергии Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования»,

– говорится в сообщении.

В компании также пояснили, как диспетчеры «Укрэнерго» принимают решение о временном отключении: если в каком-то регионе они видят возрастающее потребление, а в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных рашистами разрушений, то в таком регионе водятся временные ограничения.

Таким образом, напоминает системный оператор энергетической системы Украины, экономное энергопотребление каждого украинца может помочь избежать принудительных отключений.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее в компании «Укрэнерго» предупредили: сегодняшняя пятница, 21 октября 2022, может стать непростым днем – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине.

В то же время в Одесской областной военной администрации заверили, что аварийных отключений в Одесской области не планируется.

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Фото: MY.UA

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Редакция ПРОФИЛЬ

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