Экономия электричества в Одессе: трамваев и троллейбусов станет меньше – Труханов (видео)

С сегодняшнего дня, 20 октября 2022 года, в Одессе с целью экономии электроэнергии сократят количество электротранспорта, но сами линии закрывать не планируется. Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов. Его видеообращение опубликовал YouTube-канал одесской мэрии «Думская, 1».

Как пояснил мэр Одессы, сейчас власти делают все возможное, чтобы уменьшить потребление электроэнергии.

«Что до общественного транспорта: мы сокращаем количество машин на линии. Но сами линии не закрываем», – сказал Труханов.

При этом он отметил, что благодаря модернизации одесский электротранспорт потребляет на 40% электроэнергии меньше по сравнению с другими городами.

«Так что есть надежда, что в вопросах транспорта болезненных изменений мы не ощутим. Опять-таки, если не будет форс-мажоров», – добавил городской голова.

Кроме того, он обратился к владельцам коммерческих заведений с просьбой выключить вывески и рекламную подсветку.

«Мы должны понимать главное: все неудобства – временные. И когда мы вместе, преодолевать их намного легче», – подвел итог своего обращения Труханов.

Напомним, ранее Труханов сообщил, что с сегодняшнего дня, 20 октября 2022 года, в Одессе ограничат использование уличного освещения. И призвал одесситов минимизировать пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00. Труханов просит отнестись к этому вопросу очень серьезно, ведь иначе и в Одессе начнут отключать свет по графику.