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По всей Украине ограничивают поставки электричества: подробности

По всей Украине ограничивают поставки электричества: подробности

Завтра, в четверг, 20 октября 2022 по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он написал, что сегодня, 19 октября, враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Поэтому с утра 20 октября, начиная с 7:00 и до 23:00, всем украинцам и предприятиям необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

Представитель офиса президента отметил, что это касается жителей всех областей страны.

Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям.

Также, с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения.

Это вынужденные шаги. Потому все вместе работаем на своем фронте!

— отметил Кирилл Тимошенко.

Ограничьте использование электроэнергии с 7 до 23 часов

Энергетики Украины оперативно и успешно справляются с восстановлением электросистем, поврежденных российскими обстрелами. Но чтобы не перенагружать энергосистему,необходимо ограничить потребление электроэнергии.

В это время не использовать электроприборы, потребляющие много электрической мощности.

  • электрообогреватели
  • бойлеры
  • кухонная электроплита
  • микроволновка
  • стиральная машина
  • электрический духовой шкаф
  • электрочайник (кофеварка)
  • утюг
  • посудомоечная машина
  • кондиционер
  • пылесос

Экономя в это время электроэнергию и не нагружая электрические сети, можно уберечь себя и других жителей Украины от аварийных отключений.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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