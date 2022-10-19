По всей Украине ограничивают поставки электричества: подробности

Завтра, в четверг, 20 октября 2022 по всей Украине будут вводиться ограничения поставки электроэнергии.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.
Он написал, что сегодня, 19 октября, враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Поэтому с утра 20 октября, начиная с 7:00 и до 23:00, всем украинцам и предприятиям необходимо минимизировать пользование электроэнергией.
Представитель офиса президента отметил, что это касается жителей всех областей страны.
Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям.
Также, с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения.
Это вынужденные шаги. Потому все вместе работаем на своем фронте!
— отметил Кирилл Тимошенко.
Ограничьте использование электроэнергии с 7 до 23 часов
Энергетики Украины оперативно и успешно справляются с восстановлением электросистем, поврежденных российскими обстрелами. Но чтобы не перенагружать энергосистему,необходимо ограничить потребление электроэнергии.
В это время не использовать электроприборы, потребляющие много электрической мощности.
- электрообогреватели
- бойлеры
- кухонная электроплита
- микроволновка
- стиральная машина
- электрический духовой шкаф
- электрочайник (кофеварка)
- утюг
- посудомоечная машина
- кондиционер
- пылесос
Экономя в это время электроэнергию и не нагружая электрические сети, можно уберечь себя и других жителей Украины от аварийных отключений.
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