Какие ограничения на использование электричества вводятся в регионе: информация Одесской ОВА

С 20 и 21 октября с 7:00 утра до 22 часа во всех регионах страны вводятся ограничения потребления электроэнергии и мощностей. При этом аварийных отключений в Одесской области не планируется.

О сложившейся ситуации рассказал директор Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации Антон Шалигайло.

По его словам, несмотря на то, что повреждений объектов энергетики в Одесской области не было, ограничения коснутся и нашего региона как части единой энергосистемы страны.

Что означает ограничение потребления электрической энергии и мощностей?

— Объясняю! В области составлены графики ограничения потребления электрической энергии и мощностей, основной целью которых является применение стабилизационных мер в энергосистеме страны.

Такие графики содержат перечень предприятий-основных потребителей электрической энергии в регионе, состоят из пяти очередей, вводимых постепенно.

Указанные графики предусматривают самостоятельное, добровольное прекращение потребления электрической энергии предприятиями, которые включены в него, собственными силами и не предусматривают принудительные отключения со стороны Облэнерго.

Будут ли происходить отключение энергоснабжения населения?

— Введение графиков ограничения энергопотребления на данном этапе не касается населения: ни бытовых потребителей, проживающих в городах, ни проживающих в поселках и селах.

В случае, если указанные меры по стране в целом не добьются необходимого результата для стабилизации энергосистемы, диспетчерской службой Укрэнерго могут вводиться дополнительные ограничения в виде применения графиков аварийных или почасовых отключений.

О дальнейшей ситуации в энергосистеме и изменениях в случае их возникновения областная военная администрация совместно с ДТЭК «Одесские электросети» будет оперативно информировать жителей Одесщины.

Что мы можем посоветовать вам в этой ситуации?

— Каждый житель нашей области может присоединиться к мерам по стабилизации энергосистемы страны. Для этого необходимо следовать советам по экономному потреблению электроэнергии в быту в пиковые часы, а именно с 7-00 утра до 11-00 и с 17-00 до 23-00 воздержаться от использования электроприборов, которые потребляют много электроэнергии.

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