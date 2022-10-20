Новости Одессы и Одесской области

Какие ограничения на использование электричества вводятся в регионе: информация Одесской ОВА

Какие ограничения на использование электричества вводятся в регионе: информация Одесской ОВА

С 20 и 21 октября с 7:00 утра до 22 часа во всех регионах страны вводятся ограничения потребления электроэнергии и мощностей. При этом аварийных отключений в Одесской области не планируется.

О сложившейся ситуации рассказал директор Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации Антон Шалигайло.

По его словам, несмотря на то, что повреждений объектов энергетики в Одесской области не было, ограничения коснутся и нашего региона как части единой энергосистемы страны.

Что означает ограничение потребления электрической энергии и мощностей?

— Объясняю! В области составлены графики ограничения потребления электрической энергии и мощностей, основной целью которых является применение стабилизационных мер в энергосистеме страны.

Такие графики содержат перечень предприятий-основных потребителей электрической энергии в регионе, состоят из пяти очередей, вводимых постепенно.

Указанные графики предусматривают самостоятельное, добровольное прекращение потребления электрической энергии предприятиями, которые включены в него, собственными силами и не предусматривают принудительные отключения со стороны Облэнерго.

Будут ли происходить отключение энергоснабжения населения?

— Введение графиков ограничения энергопотребления на данном этапе не касается населения: ни бытовых потребителей, проживающих в городах, ни проживающих в поселках и селах.

В случае, если указанные меры по стране в целом не добьются необходимого результата для стабилизации энергосистемы, диспетчерской службой Укрэнерго могут вводиться дополнительные ограничения в виде применения графиков аварийных или почасовых отключений.

О дальнейшей ситуации в энергосистеме и изменениях в случае их возникновения областная военная администрация совместно с ДТЭК «Одесские электросети» будет оперативно информировать жителей Одесщины.

Что мы можем посоветовать вам в этой ситуации?

— Каждый житель нашей области может присоединиться к мерам по стабилизации энергосистемы страны. Для этого необходимо следовать советам по экономному потреблению электроэнергии в быту в пиковые часы, а именно с 7-00 утра до 11-00 и с 17-00 до 23-00 воздержаться от использования электроприборов, которые потребляют много электроэнергии.

Еще по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить