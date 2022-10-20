Украинцев снова предупредили о возможных отключениях света

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупреждает: завтрашний день, пятница, 21 октября 2022 года, может оказаться непростым, так как из-за обстрелов рашистов ситуация в энергетической сфере остается весьма напряженной, и на ее стабилизацию требуется некоторое время.

Соответствующее обращение обнародовано на странице компании в Facebook.

«Завтра нас всех ждет еще один непростой день – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях – сообщим завтра утром»,

– сказано в сообщении.

Украинцам рекомендуют держать телефоны заряженными и передать данную информацию тем, кто не пользуется соцсетями.

Ранее украинцев просили минимизировать пользование электроэнергией в часы пиковой нагрузки на систему – с 7:00 до 23:00 часов.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что 21 октября с 7:00 утра до 22:00 часов во всех регионах страны вводятся ограничения потребления электроэнергии и мощностей. При этом аварийных отключений в Одесской области не планируется.

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