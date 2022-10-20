Одесса частично откажется от уличного освещения

Украина перешла в режим жесткой экономии электричества. Даже в столице уже ввели отключения света по графику. Одесса пока ограничилась отключением уличных фонарей и призывами к экономии.

Мэр Одессы Геннадий Труханов у себя в Facebook сообщил, что в Одессе с 20 октября ограничат использований уличного освещения. И призвал жителей минимизировать пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00. И отнестись к этому вопросу очень серьезно. Иначе и в нашем городе начнут отключать свет по графику.

Городской голова пояснил, что российские агрессоры сейчас бьют по энергетическому сектору, пытаясь нас сломать. Поэтому по всей стране будет ограничиваться снабжение электроэнергией. Это связано с тем, что сегодня россияне снова разрушили генерирующие объекты энергетики.

«Я обращаюсь ко всем одесситам с просьбой минимизировать пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00. И отнестись к этому вопросу очень серьезно.

Если этого не сделать, то следующий возможный шаг – временные отключения», — написал Геннадий Труханов.

И добавил, что с 20 октября будет ограничено использование уличного освещения. Городские власти просят отнестись к этой вынужденной мере с пониманием.

«Я уверен, что в этот период мы, как всегда, сплотимся и не дадим себя запугать или сломать. Ведь все эти шаги необходимы ради одной цели – Победы», — заявил мэр.

Ограничьте использование электроэнергии с 7 до 23 часов

В это время лучше не использовать электроприборы, потребляющие много электрической мощности:

электрообогреватели

бойлеры

кухонная электроплита

микроволновка

стиральная машина

электрический духовой шкаф

электрочайник (кофеварка)

утюг

посудомоечная машина

кондиционер

пылесос

Экономя в это время электроэнергию и не нагружая электрические сети, можно уберечь себя и других жителей Украины от аварийных отключений.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что по всей Украине ограничивают поставки электричества.