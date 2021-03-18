Вспышка коронавируса в Украине: сколько продлится и введут ли локдаун?

В Украине до конца апреля будет происходить вспышка коронавируса. Однако локдаун по всей стране вряд ли введут.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире “ТСН”.

По его словам, локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться тех ограничений, которые там введены.

“У нас сложный период. COVID-19 – это не игрушки, не шутки. Этот сложный период у нас точно будет длиться где-то почти до конца апреля. Главное – это сберечь как можно больше жизней украинцев”, – заявил Степанов.

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